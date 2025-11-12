Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moerdijkers geschokt: hun dorp verdwijnt mogelijk (dit is er aan de hand)

Inwoners van het Brabantse dorp Moerdijk hebben gisteravond moeilijk nieuws gekregen: tijdens een informatiebijeenkomst werd hen medegedeeld dat het dorp mogelijk verdwijnt. De reden? Het dorp en alle 1100 inwoners moeten plaatsmaken voor de energietransitie.

Tijdens de bijeenkomst kregen de inwoners te horen dat ze ‘verantwoordelijkheid moeten nemen voor een nationale opgave.’ Voor burgemeester Aart-Jan Moerkerke was het geen makkelijke boodschap om te brengen. „We vragen een enorm offer van onze inwoners, maar wij beloven dat de gemeente klaar zal staan voor de inwoners”, aldus Moerkerke.

Belangrijk knooppunt energietransitie

Moerdijk ligt naast een haven- en industrieterrein dat twintig jaar geleden al te klein werd bevonden. Sindsdien is de toekomst van het dorp onzeker. Het rijk en de provincie Noord-Brabant maakten eerder dit jaar al bekend dat het gebied rond Moerdijk een belangrijk knooppunt in de energietransitie wordt.

Moerdijk ligt ten zuiden van het Hollands Diep bij de A16, niet ver van het treinstation Lage Zwaluwe. Onder de gemeente Moerdijk vallen naast het dorp Moerdijk ook nog tien andere dorpen en stadjes.

De plannen

Er zijn flink wat plannen: zo wordt in Geertruidenberg, zo’n twintig kilometer van Moerdijk vandaan, een bestaand 380 kV-station uitgebreid en komt een nieuw station waar door windmolens op zee opgewekte energie aan land op het stroomnet wordt gekoppeld. In Moerdijk komt er een geheel nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Daarnaast liggen er plannen voor waterstoffabrieken en willen bedrijven verduurzamen en uitbreiden. Ook is het de bedoeling dat de buizen van de Delta Rhine Corridor (voor ammoniak en waterstof) van de Rotterdamse haven ook via Moerdijk naar Limburg gaan.

„Het Rijk wil veel nieuwe energie-infrastructuur ontwikkelen in deze regio”, zo zegt de gemeente Moerdijk over de plannen. Dat moet ‘in een gebied waar de ruimte beperkt is, de leefbaarheid onder druk staat en de milieudruk al hoog is’. Burgermeester Moerkerke erkent dat het moeilijk is om ergens te wonen ‘waar je steeds maar te maken hebt met onzekerheid.’

Geschokte reactie inwoners

Volgens Binnenlands Bestuur reageerden de bewoners tijdens de bijeenkomst geschokt op het nieuws. Ze zouden veel vragen hebben gesteld, bijvoorbeeld over wat er gaat gebeuren met een begraafplaats in het dorp. Het is de bedoeling dat het Rijk, de provincie en de gemeente over twee weken, op 1 december, een definitief besluit zal nemen over de toekomst van Moerdijk. Volgens de burgermeester is dit alleen mogelijk als er ‘harde garanties’ komen voor bijvoorbeeld compensatie van de inwoners.

Er is momenteel al een regeling voor mensen die een koophuis hebben in Moerdijk. De gemeente heeft de afgelopen jaren tientallen huizen voor 95 procent van de taxatiewaarde gekocht. Het is nog niet duidelijk hoe en of deze regeling ook zal worden uitgebreid.

Wanneer verdwijnt Moerdijk mogelijk?

Overigens is het niet zo dat Moerdijk volgend jaar al verdwijnt. Volgens Omroep Brabant is het de bedoeling dat de eerste energiestations in 2028 worden gebouwd. Een wethouder gaf op de informatiebijeenkomst aan dat hij hoopt dat Moerdijk nog zeker tien jaar blijft bestaan. De gemeente wil daarom ook maatregelen om het dorp ‘de komende jaren leefbaar te houden’ en ervoor te zorgen dat de levens van inwoners en ondernemers in Moerdijk tot aan dat moment niet ‘stil komen te staan’.

