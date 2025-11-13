Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Denen willen dat leraar in de klas fysiek mag ingrijpen, kan dat ook bij ons?

Denen vinden dat de leraar voor de klas steeds minder gezag heeft en dat schoolresultaten achteruit hollen. Vanuit de overheid ligt er daarom nu een wetsvoorstel, dat bij ouders van leerlingen niet overal goed zal vallen: de leraar moet meer ruimte krijgen ‘om fysiek in te grijpen’ als een scholier zich misdraagt. Hoe zou dat in Nederland vallen?

Nieuws van de Dag ging gisteravond op het Deense voornemen in. Docent Hendrik Atze van Doezem schoof aan de SBS6-desk aan om te vertellen of dat een goed idee is. Je ziet hem in de video hierboven.

Leraar kan alleen in noodgevallen fysiek ingrijpen

Een leraar verdient behoorlijk, 13 procent meer dan de gemiddelde hbo’er, schreef Metro onlangs. Maar het is ook een pittig beroep, zeker met een altijd onrustige klas. Dat de meester een basisscholier in ons land z’n handen op tafel liet leggen en er dan met een liniaal op sloeg, zijn verhalen van opa en oma uit lang vervlogen tijden. Fysiek ingrijpen in de klas in Nederland mag alleen in noodsituaties waar de veiligheid van leerlingen of personeel in gevaar is en er geen andere opties zijn, meldt Nieuws van de Dag.

Denemarken wil dus een stuk terug in de tijd: een leraar moet eerder ‘gewoon fysiek kunnen ingrijpen’. Bijvoorbeeld als een leerling eigendommen beschadigt en anderen fysiek mishandelt. Of als dat mishandelen psychologisch gebeurt en zelfs bij ‘het aanzienlijk verstoren van het onderwijs’.

Nederlandse meester heeft weleens ‘neus aan neus gestaan’

Hendrik Atze van Doezem is leraar geschiedenis en geeft op tv toe dat hij „weleens neus aan neus met een leerling” gestaan heeft. Van Doezem ziet dat het in Denemarken om een gezagscrisis gaat en vindt als meester dat daar wel naar gekeken moet worden. „We moeten gewoon weer een beetje respect hebben voor elkaar. Leerlingen, maar zeker ook de ouders.” De leraar merkt bij oudergesprekken dat vaders en moeders meestal voor hun kind kiezen, wat vroeger niet zo was. „Zo van ‘mijn kind doet nooit wat’, maar volgens mij kunnen we dat wel iets anders stellen.”

👩‍🏫 Wel of geen gezagscrisis? Hart van Nederland heeft een poll over het onderwerp gehouden. 72 procent van de deelnemers vindt dat er op scholen in ons land net als in Denemarken een gezagscrisis heerst. Bij mensen die in het onderwijs werken, ligt dat percentage op 90 procent. De helft van deze mensen zou fysiek mogen ingrijpen toejuichen.

Leraar bevindt zich ‘in een schimmig gebied’

„Het is lastig”, vindt leraar Van Doezem. „We werken met kinderen en gedrag moet je ook aanleren. Mensen denken nu misschien meteen aan die oude liniaal en ‘laat je handje maar even zien, en klap’. Het gaat hier om leerlingen die elkaar aanvallen en mij als docent aanvallen en dat je dan kunt ingrijpen. Als je het zo schetst, dan zouden veel mensen zoiets hebben van ‘dat is de normaalste zaak van de wereld’.” De huidige regel daarover in Nederland noemt de twee meter lange leraar „een schimmig gebied”.

