De wolf heeft al 741 keer vee aangevallen dit jaar, bijna zoveel als heel 2024

Tot oktober hebben wolven al bijna evenveel schapen en ander vee aangevallen als in heel 2024. In de eerste negen maanden zijn er 714 aanvallen op dieren geregistreerd, tegenover 770 in heel vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12.

Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

Vorige maand sloeg de wolf alleen al 27 keer toe

Cijfers van oktober zijn nog niet compleet, maar in de eerste week van oktober sloeg de wolf zeker 27 keer toe, wat het totaal van 2025 op 741 aanvallen zet. De oorzaak van 165 meldingen van vermoedelijke wolfschade uit juli tot en met half november is nog onbekend. De kans is aannemelijk dat het record van vorig jaar wordt overschreden.

Bij 86 procent van alle aanvallen hadden de landeigenaren niet voldoende preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen, blijkt uit gegevens van BIJ12.

Aanvallen per provincie

Veruit de meeste wolvenaanvallen vonden plaats in de provincie Gelderland. De wolf sloeg daar dit jaar al 346 keer toe, waarvan 103 keer in de gemeente Barneveld. Daarna volgen de provincies Drenthe en Friesland, met beide ongeveer 120 aanvallen. In Groningen hebben wolven dit jaar 26 keer vee aangevallen, tegenover slechts 2 keer in heel 2024. In Noord-Brabant neemt het aantal aanvallen de laatste jaren af.

Het aantal aanvallen kan nog hoger liggen. Boeren zijn niet verplicht een aanval door te geven aan BIJ12. Bovendien zijn alleen de aanvallen meegeteld waarbij bevestigd is dat de schade door een wolf is veroorzaakt.

Burgemeester van Barneveld reageert op cijfers De toename van het aantal wolvenaanvallen moet gestopt worden. Dat zegt burgemeester van Barneveld Jacco van der Tak. De burgemeester pleit naast preventie voor beheer van de wolvenpopulatie. „Europa biedt met de verlaging van de beschermde status van de wolf daarvoor ruimte. Het tempo waarin in Nederland stappen worden ondernomen om te kunnen beheren ligt te laag als je de ontwikkeling in de dagelijkse praktijk ziet.”

Niet tegen de die optreden

Ondanks de stijgende aantallen wolvenaanvallen, moet er niet tegen de dieren worden opgetreden. Dat vindt de Faunabescherming. „De wetgeving is ondubbelzinnig, de wolf is volstrekt beschermd.” De organisatie stelt daarbij dat de wolf ook niks kwalijk is te nemen. „Het zijn mensen die de problemen veroorzaken”, aldus de organisatie.

De Faunabescherming wijst erop dat wolfwerende rasters meestal niet goed worden aangelegd, waardoor vee niet voldoende is beschermd. Ook zouden terreinbeheerders te los omgaan met publiek in wolventerritorium, met problemen tot gevolg.

Volgens de Faunabescherming kleeft bovendien het imago van „de levensgevaarlijke wolf” uit de tijd van hondsdolheid aan het dier. „Een wolf is totaal niet geïnteresseerd in mensen en kan bijvoorbeeld op vijf meter van een mens rustig om zich heen zitten te kijken. Als dat in Nederland gebeurt, is er volgens de provincies sprake van een probleemwolf.”

‘Dom en ondeskundig geklets’

Dat zo’n wolf zijn natuurlijke schuwheid zou zijn verloren, noemt de Faunabescherming dom en ondeskundig geklets. „Als er iets onnatuurlijk is in de natuur, dan is het wel schuwheid voor mensen. De mensheid zou zich kapot moeten schamen.” Het afschieten van de wolf werkt volgens de organisatie averechts. „Als alfa-wolf Bram wordt geschoten, is het voorspelbaar dat zijn stuurloos geworden nakomelingen voor nog veel meer problemen zullen zorgen.”

ANP

