Deel dit artikel: Share App Mail Pin

D66 en CDA willen twee informateurs voordragen

D66 en het CDA willen donderdag na het debat over de kabinetsformatie twee informateurs voordragen, van elke partij één. Dat stellen Haagse bronnen rondom de formatie. Namen zijn nog niet bekend.

De informateurs moeten de komende drie weken inhoudelijke gesprekken tussen D66 en het CDA gaan begeleiden. Zij moeten eerst gaan praten over stikstof, het woningtekort, het ondernemingsklimaat, asiel en migratie, internationale veiligheid en het begrotingsbeleid. Later in de formatie kunnen partijen als GroenLinks-PvdA, de VVD of JA21 aanhaken.

Verkenner Wouter Koolmees (D66) adviseerde deze optie omdat beide partijen geen blokkades opwerpen voor andere partijen die mogelijk deel kunnen uitmaken van een coalitie. De VVD doet dit wel naar bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA. De meeste partijen sluiten wel de PVV en Forum voor Democratie uit, waardoor kabinetsdeelname door hen uitgesloten lijkt.

Het komt vaker voor dat twee informateurs proberen een coalitie te smeden. Tijdens de formatie van het kabinet-Rutte IV werkte Koolmees als informateur samen met Johan Remkes (VVD). Ook tijdens de formatie van het vorige kabinet leidden twee informateurs, Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, de formatiegesprekken.

ANP

Reacties