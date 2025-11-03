Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grote kans dat D66 een 27ste zetel krijgt: zo kan het de kabinetsformatie beïnvloeden

D66 kwam aanvankelijk als winnaar uit de verkiezingen, maar werd korte tijd later voorbijgestreefd door de PVV. Dankzij de stemmen uit het buitenland en veel uit Amsterdam, heeft D66 uiteindelijk toch de overwinning weten veilig te stellen.

Althans, tot die conclusie kwam de ANP Verkiezingsdienst vrijdag. De partij van Rob Jetten kan de verkiezingsoverwinning echter alleen door een of ander wonder nog ontgaan. En dan komt er vermoedelijk nog een restzetel bij, waardoor het totaal aantal zetels op 27 komt.

De restzetel maakt de overwinning van D66 niet alleen iets groter, maar kan het ook consequenties hebben voor de formatie van een nieuw kabinet. Wat nog spannend blijft, is of D66 dus recht krijgt op een zogenaamde restzetel. Vanavond of morgenochtend wordt dit waarschijnlijk bekend gemaakt.

Op 7 november maakt de Kiesraad de officiële winnaar bekend. Maar daarop gaan de politici niet wachten.

Restzetel voor D66

De verkiezingsuitslag is nog niet definitief. Er wordt nog gewacht op de stemmen van Nederlanders in het buitenland, waarvan de resultaten op zijn vroegst vanavond verwacht worden. Hoe die uitslag ook uitvalt, kan volgens de ANP Verkiezingsdienst D66 in elk geval niet meer worden ingehaald.

Er bestaat een kans dat D66 recht krijgt op een 27e zetel. Rob Jetten gaf vrijdag aan te willen werken aan een stabiel kabinet vanuit het midden, met steun in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Volgens hem is samenwerking met GroenLinks-PvdA, CDA en VVD momenteel de meest kansrijke optie, hoewel de VVD GroenLinks-PvdA op voorhand uitsloot.

Kamervoorzitter Martin Bosma ontvangt morgenmiddag de fractievoorzitters om de verkiezingsuitslag te bespreken en een verkenner aan te wijzen. D66 zal aan zet zijn om een verkenner voor te dragen. Die praat vervolgens met alle fractievoorzitters over welke coalitiemogelijkheden zij zien.

Grotere kans centrum-rechts kabinet

Wat deze restzetel anders maakt, is dit scenario: „Als D66 de restzetel in de wacht sleept, dan wordt de overwinning nog iets groter, maar heeft het ook gevolgen voor de formatie“, zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

Lambie: „De combinatie D66, VVD, CDA en JA21 heeft in de prognose nu 75 van 150 zetels, maar komt met de extra restzetel op 76 zetels: een meerderheid in de Tweede Kamer met die combinatie van rechtse partijen.” Met 75 zetels was die er nog niet. „Bij andere partijen werd al gegrapt dat D66 niet zit te wachten op deze extra zetel”, die uitslag is dus wellicht goed nieuws voor rechtse partijen, maar minder voor linkse.

Het mogelijke ‘middenkabinet’ van D66, GroenLinks-PvdA, CDA en VVD heeft nu zo’n 86 zetels in de Tweede Kamer. Zo’n tien meer dan het ‘centrumrechtse kabinet’.

Of toch een middenkabinet?

Politiek verslaggever Lambie vervolgt: „D66 hoopt op een middenkabinet, van linkse en rechtse partijen. Dat is met VVD, GroenLinks-PvdA en CDA. Maar daar ligt een blokkade van de VVD, zoals eerder gemeld. Yeşilgöz was in de campagne heel duidelijk: de VVD gaat geen kabinet met links mogelijk maken.”

„Ook in de VVD-fractie is veel weerstand tegen samenwerking met GroenLinks-PvdA”, zegt Lambie. „Het wordt voor Jetten de eerste serieuze test als leider van de grootste partij: krijgt hij VVD en GroenLinks-PvdA om tafel of is hij uiteindelijk – als eerste premier van D66 – veroordeeld tot een centrum-rechts-kabinet.”

Op dit moment worden de stemmen in het buitenland dus nog geteld. Uit een eerdere rondvraag onder kiezers in het buitenland bleek dat D66 onder in het buitenland wonende Nederlanders erg goed scoort, ten opzichte van de SP, die in het buitenland slecht scoort. Het is dus niet ondenkbaar dat D66 eindigt op 27 zetels en de SP juist een zetel verliest. Verkiezingswinnaar D66 heeft nog maar weinig extra stemmen nodig ten opzichte van de SP om daar nog een zetel af te snoepen, blijkt uit een berekening van RTL Nieuws.

