Consumentenbond waarschuwt: ‘Koop vooral géén kant-en-klare-noodpakketten’

Van een oproep in het Sinterklaasjournaal tot een informatieboekje in je brievenbus: het advies om een noodpakket aan te schaffen klinkt steeds dringender. Het is dan ook niet zo gek dat steeds meer mensen overwegen er eentje te kopen. Toch doe je er volgens de Consumentenbond goed aan om zelf een noodpakket samen te stellen en vooral géén kant-en-klaar exemplaar te kopen.

Of het nu gaat om een grote stroomstoring, extreme weersomstandigheden of oorlog: in geval van nood is het belangrijk dat je zo goed mogelijk voorbereid bent. Om mensen hier bewust van te maken, is de overheid een campagne gestart. Tussen 25 november 2025 en 10 januari 2026 krijgen huishoudens in heel Nederland een informatieboekje met de titel ‘Bereid je voor op een noodsituatie’. In dit boekje worden mensen onder andere geadviseerd om een noodpakket in huis te halen.

Nadelen van kant-en-klaar-noodpakket

Winkels en webshops spelen hier slim op in door allerlei kant-en-klare-noodpakketten aan te bieden en de prijzen lopen hoog op: een gemiddeld pakket kost al snel rond de 150 euro. De Consumentenbond raadt mensen af om zo’n kant-en-klaar-noodpakket te kopen, niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege onderstaande redenen:

Meer is niet altijd beter : veel kant-en-klare noodpakketten bevatten allerlei onnodige spullen in plaats van dat ze focussen op de belangrijkste zaken zoals eten, drinken en hygiëne.

veel kant-en-klare noodpakketten bevatten allerlei onnodige spullen in plaats van dat ze focussen op de belangrijkste zaken zoals eten, drinken en hygiëne. Niet compleet: kant-en-klare noodpakketten zijn niet altijd compleet, volgens de lijst van de overheid.

kant-en-klare noodpakketten zijn niet altijd compleet, volgens de lijst van de overheid. Kennis nodig: sommige kant-en-klare noodpakketten bevatten spullen, zoals waterzuiveringstabletten en bepaalde EHBO-materialen, waarvoor je specialistische kennis nodig hebt om ze veilig te gebruiken.

Zelf noodpakket samenstellen: deze spullen heb je nodig

Mensen die graag een noodpakket in huis willen halen, kunnen deze het beste zelf samenstellen. Daarvoor kun je de lijst van de overheid gebruiken. Zo weet je zeker dat je pakket alleen spullen bevat die je echt nodig hebt en dan ben je vaak nog goedkoper uit ook. Voor een noodpakket voor 72 uur heb je onderstaande spullen nodig:

Flessen houdbaar water: minimaal 3 liter per persoon per dag

Eten: lang houdbaar voedsel, zoals groente of vlees in blik, noten en gedroogd fruit

Denk ook aan babyvoeding en eten voor je huisdier

Hygiëne: desinfecterende gel, wc-papier, vochtige doekjes, maandverband en/of tampons en tandpasta en tandenborstel

Warm blijven: dekens

Licht en vuur: zaklamp met extra batterijen, kaarsen en lucifers

Communicatie en informatie: radio op batterijen en opgeladen powerbank

Geld en documenten: contant geld (voor 72 uur 70 euro per volwassene, 30 euro per kind), kopieën van identiteitsbewijzen, plattegrond of kaart van je stad, dorp of buurt, lijst met belangrijke telefoonnummers

Veiligheid en aandacht trekken: EHBO-doos met gebruiksaanwijzing en een fluitje om aandacht te trekken of hulpdiensten te laten weten waar je bent

Overige handige spullen: gereedschap (zoals hamer, zaag en kniptang)

Persoonlijke spullen: reservesleutels van huis en auto

Hoewel het zelf samenstellen van zo’n noodpakket een stuk goedkoper is, zijn er alsnog veel mensen die het zich niet kunnen veroorloven. Een noodpakket kost gemiddeld dit bedrag.

Reacties