Massaclaim tegen Booking: Consumentenbond dagvaardt ‘misleidende’ reisorganisatie

De Consumentenbond en Stichting Consumenten Competition Claims (CCC) hebben Booking.com voor de rechter gedaagd. De organisaties zijn eind juni een claimprocedure gestart. Gesprekken met de hotelboekingssite hebben volgens de organisaties onvoldoende opgeleverd, waardoor ze nu naar de rechter stappen. In bovenstaande video zie je hoeveel geld reizigers te veel hebben betaald aan Booking.com.

De Consumentenbond en CCC beschuldigen het platform van machtsmisbruik, het beperken van concurrentie en het misleiden van consumenten. Ze vragen de rechter om een schadevergoeding voor consumenten. De massaclaim heeft inmiddels ruim 267.000 aanmeldingen ontvangen.

„Eind juni 2025 startten wij in samenwerking met de Consumentenbond een collectieve actie tegen Booking”, legt CCC-voorzitter Bert Heikens uit. „Daarop zijn we in gesprek gegaan met Booking, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Daarom is een vervolgstap noodzakelijk. Wij hebben Booking nu gedagvaard.”

Miljoenen euro’s schade

Volgens de claimclubs gaat het in totaal om honderden miljoenen euro’s schade.

„Wij blijven het oneens met deze beweringen en zullen ons standpunt verdedigen”, laat Booking.com weten. „Wij zijn erop gericht om het voor consumenten makkelijker en transparanter te maken om snel de reisopties te vinden die het beste bij hen passen en die hen de best mogelijke prijs bieden.”

ANP

