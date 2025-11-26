Redactie Metro
Code geel van kracht in meerdere provincies wegens mist

MAASDAM - Een fietser op een fietspad tijdens dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de dichte mist. Verspreid over het land kan het zicht daardoor plaatselijk minder dan 200 meter zijn. ANP JEFFREY GROENEWEG
In meerdere provincies is woensdag code geel van kracht wegens mist, meldt het KNMI. Aanvankelijk ging het om de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daar komen nu Noord-Holland en Flevoland bij.

Plaatselijk is er in de provincies kans op dichte mist, waardoor het zicht minder dan 200 meter is. Met name het verkeer kan daar hinder van ondervinden.

De verwachting is dat de mist in Friesland en Groningen rond 10.00 uur is opgetrokken, in de andere provincies een uurtje later.

ANP

