Code geel in bijna hele land: plaatselijke gladheid door sneeuw

Afgezien van de provincies Limburg en Zeeland geldt zondag in heel het land ergens gedurende de dag code geel door gladheid. In het zuidwesten en westen is het nu al plaatselijk glad door sneeuwval. De sneeuw en gladheid breiden zich de komende uren oostwaarts uit. Daardoor is het uiteindelijk in heel de westelijke helft van het land, met uitzondering van Zeeland, plaatselijk glad in de ochtend. Die gladheid verdwijnt pas halverwege de ochtend, meldt het KNMI.

Vanaf halverwege de middag en aan het begin van de avond valt er in het noorden en oosten van het land (natte) sneeuw die tijdelijk kan blijven liggen en eveneens gladheid kan veroorzaken. Later in de avond lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid.

Weeronline meldt dat op veel plaatsen 1 à 2 centimeter sneeuw is gevallen. In het westen van Brabant is de meeste sneeuw gevallen. Daar ligt een centimeter of 3.

„De komende dagen is de korte winterprik weer voorbij en valt af en toe regen. Bovendien loopt de temperatuur verder op. Aan het eind van de week is het 10 graden”, aldus Weeronline. Het bureau verwacht dat de winter als geheel weer zachter dan normaal zal verlopen. Toch is de kans op sneeuw en ijspret groter dan vorig jaar, zegt Weeronline, dat zich baseert op seizoensmodellen. „Vooral in de tweede helft van december en in januari is er kans op enkele koudere perioden met kans op sneeuw en ijspret.”

