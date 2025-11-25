Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Celstraffen van acht jaar opgelegd in zaak Vlaardings pleegmeisje

De rechtbank in Rotterdam heeft celstraffen van acht jaar opgelegd aan de pleegouders voor onder meer het opsluiten van het Vlaardingse pleegmeisje. De rechtbank legt beiden geen tbs met dwangverpleging op, zoals het Openbaar Ministerie had geëist. Dit omdat het volgens de rechtbank niet waarschijnlijk is dat de man en vrouw ooit nog pleegkinderen krijgen. Daarmee is niet aan de voorwaarden van tbs voldaan. Wel komen ze na hun straf onder langdurig toezicht te staan.

Het meisje (10) belandde in mei vorig jaar in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis met botbreuken en hersenletsel. Ze lag een tijd in coma. Het meisje kan niet meer zelfstandig en zonder hulp functioneren.

De rechtbank oordeelt dat Johnny van den B. en Daisy W. het 10-jarige kind van haar vrijheid hebben beroofd en haar hebben geslagen. Ze ketenden haar vast aan een stapelbed en sloten haar op in een kooi met daaraan een stroomdraad. Ze brachten het meisje in hulpeloze toestand door haar geen medische verzorging te bieden.

Halfzusje

De rechtbank acht beide pleegouders ook schuldig aan het mishandelen van een halfzusje van het slachtoffer. De vader is daarbij schuldig bevonden aan het mishandelen van twee andere pleegkinderen die bij het gezin waren ondergebracht.

Het OM had celstraffen van elf jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank zegt niet te hebben kunnen beoordelen of de pleegouders verantwoordelijk zijn voor al het letsel waarmee het meisje is opgenomen. De straf valt daarom lager uit.

Schokkend

De rechtbank noemt het in het vonnis schokkend hoe de ouders met hun eigen verantwoordelijkheid voor het meisje zijn omgesprongen. „Het meisje had in het pleeggezin een veilige thuissituatie moeten hebben. Het tegendeel bleek waar. Ook andere pleegkinderen zijn mishandeld en vernederd.” Vooral de pleegvader wees tijdens de strafzaak naar de instanties die de pleegouders geen hulp boden. „Dat hun hulpvraag voor moeilijk hanteerbaar gedrag van het meisje niet werd opgepakt, betekent niet dat ze geen eigen verantwoordelijkheid hebben”, stelt de rechtbank. „De pleegvader ging het meisje steeds harder straffen, wat volledig uit de hand is gelopen.”

De rechtbank verwijt de pleegmoeder dat ze niet heeft ingegrepen. Bovendien heeft ze een actieve bijdrage geleverd. Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben bij beide verdachten een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Door de beperkingen zijn ze verminderd toerekeningsvatbaar.

