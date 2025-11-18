Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Celstraf en jeugd-tbs voor 14-jarige jongen die klasgenoot (13) uit Schiedam doodstak

De 14-jarige jongen die dit jaar zijn 13-jarige klasgenoot Joni uit Schiedam doodstak, is door de jeugdrechter veroordeeld tot een jaar cel en jeugd-tbs.

De jongen beweert uit zelfverdediging te hebben gestoken, maar de rechter gelooft dat niet. Naast het doodsteken van zijn klasgenoot, maakte hij zich schuldig aan twee gewelddadige pogingen tot diefstal. Dat alles gebeurde in januari en februari van dit jaar.

Jongen nam klasgenoot Schiedam mee naar bos

De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de jongen, die destijds ook 13 jaar was, zijn klasgenoot op 23 februari meenam naar een bos in Schiedam. Daar ontstond ruzie, waarna de dader het slachtoffer met een mes in zijn rug en arm stak. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Bijna twee weken eerder duwde de jongen een 64-jarige vrouw uit Vlaardingen van haar fiets in een poging haar van haar telefoon te beroven. Ook zij werd in haar rug gestoken en werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Ernstige mentale stoornis

De jongen werd onderzocht door deskundigen. Uit hun rapportages bleek dat zijn ontwikkeling gebrekkig is en hij een ernstige mentale stoornis heeft. Dat is dan ook de reden dat de rechter de eis van het OM volgde. Er is, naast het maximum van een jaar jeugddetentie, ook jeugd-tbs opgelegd. Dat laatste kan worden verlengd tot maximaal zeven jaar.

Stille tocht

Honderden mensen deden in maart mee aan een stille tocht voor de 13-jarige jongen. Een woordvoerder van de gemeente Schiedam schatte het aantal aanwezigen op „zo’n vier- à vijfhonderd” mensen. Volgens de woordvoerder was de stille tocht „rustig en ingetogen, zoals bij een stille tocht hoort.”

