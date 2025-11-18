Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brrr: het wordt héél koud

De winter klopt aan in Nederland. Deze week mogen we ons gaan opmaken voor kou, regen en sneeuw.

De koudere periode heeft duidelijk zijn intrede gedaan in ons land.

Afgelopen zaterdag kwam de temperatuur voor het eerst dit najaar niet boven de 10 graden in De Bilt. Er werd toen 8,9 graden gemeten. Gisteren bleef de temperatuur onder de 10 graden en daarmee was het de koudste dag sinds 15 maart. Op die dag kwam de maximumtemperatuur ook niet boven de 10 graden (al kan kou best lekker aanvoelen), meldt Weeronline. Deze temperaturen zijn gebruikelijk voor de maand november.

In Zuid-Limburg zijn gistermiddag ook de eerste sneeuwvlokken van het seizoen gevallen. Dat gebeurde in de plaatsen Vaals en Vijlen, aldus het weerbureau. De eerste sneeuwvlokken valt meestal in de tweede helft van november, dus ook dit is gebruikelijk. Vorig jaar viel op 19 november de eerste sneeuw.

Volgens Weeronline zijn de komende dagen op meer plaatsen sneeuwvlokken te zien. De kans op een wit landschap is klein, maar mocht het gebeuren, dan zal dat in de heuvels van Limburg het geval zijn.

Het wordt deze week koud

De komende dagen blijft het naar verwachting koud en kunnen gepaard gaan met regen, hagel en onweer. Vandaag is het overdag tussen de 6 en 8 graden, al is het tijdens buien kouder (tussen de 3 en 4 graden). Ook ’s avonds koelt het flink af, maar de temperatuur is bijna overal nog wel boven het het vriespunt.

Morgen wordt een gure dag, met verspreid over het land buien. Het is weer tussen de 6 en 8 graden. Later in de avond en tijdens de nacht naar donderdag daalt het kwik. Bij weinig wind koelt het flink af naar 0 tot -3 graden.

Ook donderdag wordt weer getekend door een winters karakter. Het wordt 3 tot 7 graden en waaien doet het nauwelijks. De dagen daarna gaat de temperatuur vooral ’s nachts flink omlaag. Vrijdag laat het zonnetje zich geregeld zien en bungelt de temperatuur tussen de 4 en 5 graden. Wel komt het vanaf die dag een aantal nachten tot lichte of soms zelfs matige vorst. Je moet dus mogelijk krabben. Verder is er ook kans op nevel of mist. Zaterdag is er wel af en toe een zonnetje en wordt het 3 à 4 graden. Vanaf zondag neemt de bewolking weer toe en stijgt de kans op neerslag.

Voor wie het koude weer als een onwelkome verassing komt, is er overigens ook goed nieuws. Halverwege volgende week lijkt de temperatuur weer iets op te krabbelen, richting de 10 graden. Wel is een najaarsstorm niet uitgesloten.

