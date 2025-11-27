Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bram Moszkowicz over pleegouders Vlaardingen: ‘Onbegrijpelijk dat ze geen tbs krijgen’

De pleegouders van het Vlaardingse pleegmeisje (10) dat ernstig mishandeld en opgesloten werd, krijgen acht jaar cel. Bij Nieuws van de Dag werd het vonnis gisteravond besproken; oud-advocaat Bram Moszkowicz vindt het onbegrijpelijk dat de daders geen tbs opgelegd kregen.

Het Openbaar Ministerie had zo’n straf wel geëist, namelijk elf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank kwam tot het besluit geen tbs op te leggen omdat het volgens haar onwaarschijnlijk is dat de man en vrouw ooit nog pleegkinderen krijgen. Juist in die situatie zou herhaling kunnen voorkomen. Wel komen ze na hun straf onder langdurig toezicht te staan.

‘Onbegrijpelijk dat pleegouders Vlaardingen geen tbs kregen’

Volgens Moszkowicz is het dus onbegrijpelijk dat de rechtbank uiteindelijk geen tbs oplegde. Bij Nieuws van de Dag zegt hij: „Je kunt tbs opleggen als een zaak aan twee voorwaarden voldoet: een stoornis bij de verdachte en herhalingsgevaar. Dat eerste staat vast, ook volgens de rechter. Alleen staat het herhalingsgevaar volgens de rechter niet vast.”

Moszkowicz trekt dat echter in twijfel, omdat de twee daders nog wel samen een kind kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Daar treedt de kans op mishandeling dan ook bij op. „Ze kunnen een neefje op bezoek krijgen, een buurjongen… Dat men het ontbreken van het recidivegevaar zo vernauwd heeft, omdat die mensen geen pleegouders meer zouden kunnen zijn, dat vind ik onbegrijpelijk.”

De opiniemaker denkt dat het Openbaar Ministerie die mening met hem deelt. „Als je elf jaar cel en tbs eist, en er wordt acht jaar cel zonder tbs opgelegd, zou een OM dat zichzelf serieus neemt, in beroep moeten gaan.” Meer over de uitspraak van de rechter in deze zaak, zie je in de video hierboven.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties