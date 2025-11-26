Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het blijft nog even regenen, maar we gaan een zonnig en zacht weekend tegemoet

De afgelopen dagen hebben we te maken gehad met grijs weer, lage temperaturen en flink wat regen. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en koel. Toch is er volgens Weeronline verbetering op komst: in het weekend stijgen de temperaturen weer een beetje en laat het zonnetje zich een stuk vaker zien.

Vandaag is wederom grijs begonnen, met flink wat mist. In het noorden van het land, in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, geldt zelfs code geel vanwege de dichte mist. Gelukkig laat het zonnetje zich ook nog zien vandaag: aan het einde van de ochtend verdwijnt de dichte mis en piept het zonnetje af en toe tevoorschijn. Het wordt zo’n 4 graden in het binnenland tot 8 graden aan de kust. Aan de kust kan ook nog wat regen vallen, maar verder blijft het grotendeels droog vandaag.

Morgen is het zonnetje weer naar de achtergrond verdwenen en krijgen we te maken met flink wat bewolking. In het westen valt ook de nodige regen, terwijl het in het oosten en zuidoosten aanvankelijk droog blijft. Later op de dag moet het westen er echter ook aan geloven en drijven er meerdere regenbuien over. Hoewel het zonnetje zich af en toe ook laat zien, blijft het grotendeels bewolkt. Mocht je van plan zijn om een wandeling te maken, kun je maar beter een paraplu of regenjas meenemen. En kleed je ook warm aan, want de temperaturen liggen tussen de 6 en 8 graden.

Van regen naar zonneschijn

Vrijdag is het niet veel beter: het wordt wederom een grijze dag met aardig wat regenbuien. Wel is het een qua temperaturen een stukje aangenamer, het wordt zo’n 9 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Hierbij waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Hoewel het weekend grijs begint, zijn er vanaf het weekend wat opklaringen te zien. Er valt nog steeds her en der regen, maar het zonnetje komt een stuk vaker tevoorschijn. Zaterdag is het vrij zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen tussen de 9 en 10 graden. De perfecte temperaturen dus voor een lekker wandeling. Geniet er maar van, want zondag dalen de temperaturen weer naar de 6 tot 8 graden.

