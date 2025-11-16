Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw platform brengt betrokkenen bij een verkeersongeval met elkaar in contact

Slachtofferhulp Nederland heeft een nieuw platform gelanceerd waar mensen die aanwezig waren bij hetzelfde verkeersongeval elkaar kunnen terugvinden. Op jijwasookdaar.nl kunnen slachtoffers, omstanders of nabestaanden een oproep plaatsen of zoeken naar anderen die erbij waren.

Als beide partijen dat willen, kunnen ze via een beveiligde chat met elkaar praten.

Veilig én anoniem

Volgens Slachtofferhulp blijft privacy daarbij volledig beschermd. Alle gesprekken verlopen binnen het afgesloten systeem en persoonlijke gegevens worden niet zomaar zichtbaar. De organisatie beheert het platform zelf en zegt streng te letten op veiligheid en zorgvuldigheid.

Het idee is dat mensen op een laagdrempelige manier contact kunnen leggen zonder meteen privé-informatie te hoeven delen.

Vragen blijven vaak hangen na een verkeersongeval

Bestuursvoorzitter Rosa Jansen ziet dat veel mensen na een ongeval blijven rondlopen met vragen. „Je wilt weten hoe het met iemand gaat, of je wil simpelweg begrijpen wat er die dag precies gebeurd is. Dat soort vragen verdwijnen niet vanzelf.” Volgens haar kan contact met iemand die er ook bij was helpen om gebeurtenissen helder te krijgen.

Ook de Vereniging Verkeersslachtoffers noemt het platform een waardevolle stap. Voorzitter Nelly Vollebregt ziet in de praktijk dat steun van anderen veel kan betekenen. „Verwerking doe je niet in je eentje. Contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt geeft herkenning en rust.”

‘Er blijven puzzelstukjes openstaan’

Dat merkt ook Ilse Rijke-Huisman, een van de eerste gebruikers. Zij verleende in september eerste hulp bij een ernstig ongeval, maar wist niet wie de andere EHBO’er was die haar hielp. „Dan blijven er toch puzzelstukjes openstaan. Je wilt weten hoe iemand anders dat moment heeft beleefd.”

Via het platform hoopt ze die persoon alsnog te vinden.

Een vaste plek

Met het nieuwe platform wil Slachtofferhulp een vaste plek creëren waar mensen elkaar na een heftig verkeersincident kunnen vinden. Niet om het ongeluk opnieuw te beleven, maar om antwoorden te krijgen, ervaringen te delen en, voor wie dat nodig heeft, iets meer rust te vinden.

