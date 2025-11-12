Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Belgen balen van al die Nederlanders die vuurwerk komen kopen: ‘Winkels sluiten’

We gaan richting de laatste jaarwisseling waar je in veel Nederlandse gemeenten nog legaal vuurwerk mag afsteken. Omdat in ons land maar een paar dagen vuurwerk mag worden verkocht en gekocht, trekken heel wat landgenoten de grens over naar België voor een voorraad geknal. Dat tot frustratie van de Belgen, ziet Nieuws van de Dag.

Veel Nederlanders rijden naar het Belgische Baarle-Hertog om vuurwerk in te slaan. Burgemeester Philip Loots van die gemeente probeert al langer om de overlast tegen te gaan en pleit voor een vuurwerkverbod in België. In Baarle-Hertog worden maatregelen als parkeerverboden en gerichte controles genomen. Buurtbewoners ervaren overlast door de drukte, parkeerproblemen en het afsteken van vuurwerk dat door Nederlanders net gekocht is.

‘Vuurwerk in België is mooier en goedkoper’

De situatie zorgt voor frustratie onder de Belgen. Sommigen ervaren een steeds grimmiger sfeer. Verslaggever Jasmine van Dijk van Nieuws van de Dag peilde gisteren ter plaatse de sfeer in het dorp. Je ziet de video over Baarle-Hertog, door het SBS-programma ‘het vuurwerk-walhalla’ genoemd, hierboven. „Het knalt hier in België al op volle toeren”, zegt Van Dijk.

Een man heeft al voor zo’n 900 euro ingeslagen en dan hebben we het niet over sterretjes en knalerwten. „Het vuurwerk hier is mooier”, zegt de jonge Nederlander. „Mooiere merken, het is hier goedkoper. Gezelliger ook met de mensen, het voelt echt als een dagje uit. Het is een traditie die ik straks wel zal missen.”

🧨 Vuurwerkverbod in ons land In Nederland gaat een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk volgend jaar in. Komende oud en nieuw geldt het dus nog niet. Heel wat gemeenten hebben zo’n verbod al wel. Metro kwam na een rondgang vorig jaar tot Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Eindhoven, Haarlem, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zutphen. Hier lees je de huidige regels van de Rijksoverheid.

Burgemeester wil de vuurwerkwinkels sluiten

Bewoners van Baarle-Hertog vinden het allesbehalve gezellig, al die Nederlanders ‘over de vloer’. Een inwoonster: „Er is een vergunning afgegeven voor een vuurwerkopslag op nog geen honderd meter van ons huis vandaan. Dat is een heel groot probleem, want er komt 2,5 ton vuurwerk te liggen.”

Burgemeester Loots ziet zijn gemeente vol met vuurwerkbusjes staan „en is bang dat het een keer misgaat”. Hij merkt dat de inwoners zich ook zorgen maken. Zij uiteindelijke doel: de vuurwerkwinkels in Baarle-Hertog sluiten. „Vergunningen hebben we niet meer afgegeven, dus ons doel is daarmee duidelijk.”

