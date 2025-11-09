Deel dit artikel: Share App Mail Pin

BBC-baas Davie stapt op om rel over Trump-beelden

Directeur-generaal van de BBC Tim Davie stapt op ​​na kritiek dat een documentaire van de Britse omroep kijkers zou hebben misleid door een toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump te bewerken. Dat meldt de omroep. Ook topvrouw Deborah Turness stapt op.

De rel draait om beelden van het optreden rond de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 door aanhangers van Trump. In een documentaire van BBC Panorama zou selectief zijn geknipt en geplakt in uitspraken die de president deed. Daarbij zou onder meer zijn weggelaten dat hij opriep tot vreedzaam protest. De Britse minister van Cultuur Lisa Nandy sprak van een „zeer ernstige” kwestie en ook het Witte Huis reageerde boos.

In een verklaring zegt Davie zelf tot zijn besluit te zijn gekomen. „Ik wilde u laten weten dat ik na twintig jaar heb besloten de BBC te verlaten. Ik blijf de voorzitter en de raad van bestuur zeer dankbaar voor hun onwrikbare en unanieme steun gedurende mijn hele ambtstermijn, ook de afgelopen dagen”, schrijft hij.

Gepolariseerde tijden

„In deze steeds meer gepolariseerde tijden is de BBC van unieke waarde en spreekt ze tot het beste in ons. Ze helpt van het Verenigd Koninkrijk een bijzondere plek te maken; overweldigend vriendelijk, tolerant en nieuwsgierig. Net als alle publieke organisaties is de BBC niet perfect, en we moeten altijd open, transparant en verantwoordelijk zijn.”

Davie erkent dat de omroep tekortgeschoten is. „Over het algemeen presteert de BBC goed, maar er zijn fouten gemaakt en als directeur-generaal moet ik de uiteindelijke verantwoordelijkheid nemen”, stelt de BBC-baas. „Hoewel dit niet de enige reden is, heeft het huidige debat rond BBC News begrijpelijkerwijs bijgedragen aan mijn beslissing”.

Schade aan instituut

Volgens Davie zal hij zijn functie ergens in de komende maanden overdragen. „Ik werk samen met de raad van bestuur aan de exacte timing om de overdracht ordelijk te laten verlopen”, schrijft hij.

In een aparte reactie schrijft Turness, die hoofdverantwoordelijk is voor de berichtgeving van de BBC, tot haar besluit te zijn gekomen, omdat „de aanhoudende controverse rond Panorama over president Trump een punt heeft bereikt waarop het de BBC – een instituut waar ik van houd – schade toebrengt”.

BBC-voorzitter Samir Shah zegt in een verklaring dat het hele bestuur de beslissing van Davie en Turness respecteert. „Dit is een verdrietige dag voor de BBC”, aldus Shah, die zegt te begrijpen dat „aanhoudende druk, zowel persoonlijk als professioneel” Davie tot zijn besluit heeft

ANP

