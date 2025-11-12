Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Radicaalrechts lied over azc’s van YouTube en Spotify verdwenen

Het radicaalrechtse anti-azc-lied Wij zeggen nee, nee, nee tegen een azc staat woensdag niet meer op YouTube en Spotify. Maker JW Broken Veteran zegt in een geschreven bericht op zijn YouTubekanaal dat „dit niet door mij gedaan is”. Hij zegt „druk bezig te zijn uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren” en wil het lied zo snel mogelijk weer online krijgen.

Spotify laat weten dat de rechthebbende van het lied zelf het nummer heeft verwijderd. Wie die rechthebbende is, meldt de muziekstreamingdienst niet. Vaak zijn de rechthebbenden van de muziek en degene die de muziek deelt op Spotify niet dezelfde persoon.

Eerder stelde JW Broken Veteran in een YouTube-bericht dat hij wilde „stoppen met het maken van dit soort protestmuziek” om de „negatieve lading” die om het lied was gaan hangen.

Sophie Straat

Het anti-immigratielied, dat is gemaakt met AI, werd in een paar dagen meer dan een miljoen keer beluisterd.

Actiegroep De Dolle Mina’s promootte als tegengeluid het links-activistische lied Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap van de Nederlandse zangeres Sophie Straat uit 2023. Het lied stond zondag op de eerste plaats in de Spotify Top 50 van Nederland.

ANP

Reacties