Annemarie van Gaal sneert vanwege stedenplan Rob Jetten en zzp’ers: ‘Laat ze gewoon hun werk doen’

Het klonk voor de verkiezingen allemaal prachtig en misschien ook onwerkelijk: het tienstedenplan van D66 van Rob Jetten. Is het ook onwerkelijk, aangezien bouwen amper lukt? Opiniemaker Annemarie van Gaal denkt van wel en dat heeft alles te maken met regelgeving voor zzp’ers.

Annemarie van Gaal schoof over een tiensteden-idee (of verkiezingsbelofte) gisteravond aan in Nieuws van de Dag. In het SBS6-programma noemde Telegraaf-columniste Nausicaa Marbe dat plan van D66 en voorman Rob Jetten al eens „knettergek“. Ook Van Gaal denkt dat het paradepaardje van de partij die de Tweede Kamerverkiezingen won allesbehalve realiseerbaar is. En dan met name door zzp’ers die niet normaal hun werk als zelfstandige kunnen doen.

‘Overheid voert een war on zzp’ers’

Nieuwe regelgeving van de overheid draait bij zzp’ers om schijnzelfstandigheid en dat het daardoor te veel lijkt op in loondienst werken. Eén op de vijf zzp’ers overweegt daarom te stoppen met hun huidige werk, terwijl zij – en zeker bouwvakkers voor de hoognodige huizenbouw – onmisbaar zijn. Annemarie van Gaal in Nieuws van de Dag (je ziet het in de video hierboven): „Ze zijn keihard nodig. Onze overheid is een beetje een war on zzp’ers aan het voeren met dreigementen dat bedrijven grote boetes krijgen als ze ze nog langer in dienst houden.”

„Het is ongelooflijk belangrijk dat we de zzp’ers koesteren en dat we het hele zzp-schap laten bestaan”, vindt Van Gaal. „De bouw werkt alleen maar met zzp’ers, het is cruciaal.” Over die vermeende schijnzelfstandigheid: „De onderkant van de zzp’ers, dan heb je het misschien over 100.000 van de 1,2 miljoen, mensen die hele kleine contractjes hebben en echt moeten ploeteren: pak dat dan aan. Laat de zzp’ers die gelukkig zijn, werkopdrachten aannemen en uitvoeren, gewoon hun werk doen.”

Tien nieuwe steden ‘is een sprookje’

„We hebben een práchtig systeem”, vindt de opiniemaker. „Alle ministeries, alle gemeentes, Rijkswaterstaat die de wegen moet gaan aanleggen naar die bouwwijken: ook daar nemen ze afscheid van de zzp’er. Ook daar wordt het werk dan niet meer gedaan.” Wat is dan haar conclusie over de tien nieuwe steden van Rob Jetten? „Dat is een sprookje.”

