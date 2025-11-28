Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Albert Heijn waarschuwt voor nepmail over foodbox: ‘Trap er niet in’

Het invullen van een korte enquête met als beloning een heerlijke foodbox: klinkt niet verkeerd, toch? Het is uitnodiging die veel Albert Heijn-klanten momenteel ontvangen en waar ze gretig gebruik van maken. Maar dat kun je beter niet doen: volgens de supermarkt zitten er oplichters achter de mail die uit zijn op je creditcardgegevens.

De neppe mails gaan momenteel volop rond en lijken daadwerkelijk afkomstig te zijn van de Albert Heijn. Mensen die meedoen met de enquête komen echter bedrogen uit: in plaats van dat ze iets winnen, raken ze juist geld kwijt. Ze worden namelijk gevraagd om de verzendkosten te betalen met hun creditcard, waarna de oplichters met hun gegevens aan de haal gaan.

Neppe winactie Albert Heijn

Ook mensen die níet op de mail ingaan, kunnen gevaar lopen. Volgens de Albert Heijn staat er ook een ‘uitschrijven/afmelden’ knop in het bericht voor mensen die geen zin hebben om dergelijke mails te ontvangen. Maar als je dat verzoek verstuurt, laat het de afzenders weten dat je mailbox actief wordt gebruikt en word je alleen maar nog meer lastiggevallen met soortgelijke mails.

De Albert Heijn drukt klanten dan ook op het hart om de e-mails te negeren. „Nepacties zijn helaas van alle tijden en ook wij hebben hier last van. Het is ontzettend vervelend voor onze klanten en wij vragen ze hier niet op in te gaan”, zo laat een woordvoerder weten.

Belangrijke punten om op te letten

Om mensen te waarschuwen, deelt de supermarkt een aantal belangrijke rode vlaggen.

In het bericht vind je vaak een urgente reden om tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld ‘doe mee’, ‘claim deze korting’, ‘ontvang jouw prijs’.

Je wordt verzocht om op een link te klikken die NIET uitkomt op de website van Albert Heijn. Ga met je muis over de link, je ziet dat het webadres niet begint met www.ah.nl of nieuwsbrief.ah.nl.

Het bericht lijkt op een bericht van Albert Heijn, maar is NIET door Albert Heijn verzonden, het e-mailadres eindigt niet met @ah.nl.

Social media-berichten die niet afkomstig zijn van de geverifieerde pagina’s van Albert Heijn. Een geverifieerde pagina is te herkennen aan het blauwe vinkje bij de naam.

Er komen vaak schrijffouten in voor en de aanhef is niet persoonlijk.

Je kunt een Bonuskaart niet via internet bestellen. Pas op voor Bonuskaarten die online worden aangeboden, deze kunnen automatisch gekoppeld zijn aan airmiles of zegels, waardoor u mogelijk te veel betaalt.

De e-mail gaat (bijna) helemaal over een winactie.



Let op: klopt één van bovenstaande punten niet, al lijkt een ander wel in orde? Vertrouw de mail dan niet.

Dergelijke nepmails vallen onder phishing. Criminelen vinden constant nieuwe manieren uit om mensen op deze manier op te lichten, hier vind je de nieuwste trucs.

