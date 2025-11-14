Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groningen getroffen door één van de zwaarste aardbevingen ooit in provincie: ‘Ik werd gewoon wakker geschud’

Vorig jaar is het Groningen-gasveld definitief gesloten, maar dat wil niet zeggen dat er geen aardbevingen meer plaatsvinden. Groningers werden vannacht om 01.16 uur opgeschrikt door één van de zwaarste aardbevingen ooit in de provincie, zo meldt het KNMI. Op X regende het vannacht dan ook geschrokken reacties.

De beving had een kracht van 3,4 en het epicentrum lag bij Zeerijp, ten noordoosten van de stad Groningen. Het was de zwaarste beving in de provincie sinds oktober 2022 in Wirdum, deze had een kracht van 3.1.

Geschrokken reacties op aardbeving in Groningen

Het is nog niet duidelijk wat de schade precies is, maar volgens RTV Noord heeft een groot deel van de provincie de aardbeving duidelijk gevoeld. Dat blijkt ook wel uit de geschrokken reacties op X:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dikke klapper. Werd gewoon wakker geschud. Alof ik een duw in m’n rug kreeg… #aardbeving Ten Post #gasellende — Eelco (@eelco0517) November 14, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog meer mensen aan het bijkomen van de schrik? #aardbeving — D. (@deemiswatching) November 14, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit was een hele heftige. Groningen schrikt wakker door een van de zwaarste bevingen ooit in onze provincie (video)

https://t.co/Je2cb3q3oA#rtvnoord #aardbeving #Groningen — Daniël Theelen (@DanielTheelen) November 14, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gaswinning Groningen

Alleen al dit jaar waren er in Groningen vier aardbevingen met een kracht van 1.5 of hoger. Vorig jaar waren er in totaal zes aardbevingen in het Groningen-gasveld met een kracht van 1.5 of hoger. De aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning die er sinds de jaren 60 plaatsvindt. Het gasveld werd weliswaar vorig jaar gesloten, maar daarmee is het nog niet veilig in Groningen, zo valt te lezen op de website van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De aardbevingen zullen volgens hen nog ‘enige tijd’ doorgaan.

Zal nog jaren duren

„Er is een kleine kans (1 procent) dat er een beving komt met een magnitude van 4.0 of hoger, maar deze kans neemt steeds verder af”, aldus de toezichthouder. Het KNMI beaamt dit. Volgens het weerinstituut neemt het aantal bevingen af, maar duurt het nog ‘vele jaren’ voordat de bevingen helemaal ophouden. Om deze reden worden ook nog altijd huizen versterkt, al gaat dit volgens de inwoners en de Groninger Bodem Beweging (GBB) niet snel genoeg. In een paginagrote advertentie dit jaar schreven zij dat nog steeds 22.000 Groningers wachten op een veilig huis.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties