Nieuwe regels voor asielzoekers: niet iedereen, maar deze groep mag straks werken

Asielzoekers lopen in Nederland vaak tegen ingewikkelde regels aan als ze willen werken. Die regels worden nu aangepast door demissionair minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken. Volgens de nieuwe plannen mogen asielzoekers uit zogenoemde veilige landen binnenkort helemaal niet meer werken in Nederland.

De maatregel maakt onderdeel uit van het nieuwe Europese Migratiepact, waarin strengere regels staan voor asiel en arbeidsdeelname. De nieuwe regels moeten naar verwachting ingaan op 12 juni 2026. Tot die tijd blijven de huidige regelingen gelden, waarbij sommige asielzoekers onder strikte voorwaarden tijdelijk mogen werken.

Vluchtelingen aan het werk

Op dit moment mogen vluchtelingen pas na zes maanden in de asielprocedure aan het werk. Die termijn wordt verkort naar drie maanden. Dat geldt dan alleen voor mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning, meldt de Telegraaf.

Voor zogenoemde veiligelanders, afkomstig uit landen die als veilig worden beschouwd en asielzoekers die een gevaar vormen voor de veiligheid, geldt straks een volledig werkverbod. Met de nieuwe maatregelen wil de overheid een duidelijker onderscheid maken tussen asielzoekers die waarschijnlijk mogen blijven en degenen die dat niet mogen. Tegelijkertijd wordt er ingespeeld op de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.

👇 Hoeveel asielzoekers komen er naar ons land? In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 33 procent minder asielaanvragen gedaan in Nederland dan in diezelfde periode vorig jaar. Het ging dit jaar vooralsnog om 16.600 mensen, schreef Metro al eerder vandaag. De meeste mensen die in het derde kwartaal van 2025 asiel aanvroegen hebben de Eritrese nationaliteit (990). Daarna volgden Syriërs (860), 45 procent meer dan in het tweede kwartaal. Dat is de eerste toename sinds de val van het Assad-regime eind 2024, aldus het CBS. Hierna kwamen de meeste aanvragen van mensen met een onbekende nationaliteit (490) en de Turkse nationaliteit (425).

Wanneer mogen asielzoekers werken?

Op dit moment mogen asielzoekers pas na zes maanden in de asielprocedure aan het werk. Die termijn wordt dus verkort naar drie maanden. Met die aanpassing wil demissionair minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken het voor kansrijke asielzoekers makkelijker maken om sneller deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd schaft de minister officieel de oude regel af dat asielzoekers slechts 24 weken per jaar mogen werken. Die bepaling was eind 2023 al ongeldig verklaard door de Raad van State, waardoor het aantal werkende asielzoekers sindsdien sterk is gestegen. Waar er in 2022 nog ongeveer zeshonderd werkvergunningen werden verstrekt, liep dat aantal in de eerste acht maanden van dit jaar al op tot ruim zestienduizend.

