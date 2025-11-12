Deel dit artikel: Share App Mail Pin

55 nieuwe leden van de Tweede Kamer leggen eed of belofte af

De Kamerleden die op 29 oktober zijn verkozen, zijn vandaag beëdigd in de Tweede Kamer ten overstaan van tijdelijk voorzitter Martin Bosma. De Kamerleden legden een voor een de verklaring of de belofte af, nadat de griffier hun naam noemde. Dat mocht in het Nederlands of in het Fries.

Voor die laatste taal kozen drie Kamerleden, waaronder de uit Wommels afkomstige Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA). De belofte luidt dan ‘dat ferklearje en ûnthjit ik’; in het Nederlands is dit ‘dat verklaar en beloof ik’. De eed luidt: ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’. BBB-Kamerlid Mona Keijzer haalde per ongeluk beiden door elkaar bij haar beëdiging, maar koos uiteindelijk toch voor de eed.

Een aantal demissionaire bewindslieden heeft de komende tijd een dubbele functie. Dit geldt voor BBB-ministers Keijzer (Wonen) en Femke Wiersma (Landbouw) en hun VVD-collega’s Eelco Heinen (Financiën), Ruben Brekelmans (Defensie) en Vincent Karremans (Economische Zaken) en ook voor VVD-staatssecretarissen Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) en Jurgen Nobel (Integratie). Zij nemen in de praktijk geen debatten en ander inhoudelijk Kamerwerk op zich zolang beide functies overlappen.

Rentree

Onder de nieuwe leden zijn ook oud-bewindslieden van het vorige kabinet, zoals voormalig asielminister Marjolein Faber en oud-staatssecretaris voor Openbaar Vervoer Chris Jansen. Beiden zijn nu Kamerlid voor de PVV. Ook voormalig staatssecretarissen Vicky Maeijer (PVV) en Ingrid Coenradie (JA21) maken hun rentree in politiek Den Haag.

Onder de nieuwe Kamerleden zijn 55 nieuwkomers, samen met vijftien Kamerleden die al eerder een zetel hebben gehad, maar ook weer zijn weggegaan. De overige tachtig leden waren voor woensdag ook al zittend Kamerlid.

