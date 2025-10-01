Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vanaf vandaag fors hogere boete voor zwartrijden én hogere pakkans

Zwartrijders in het openbaar vervoer moeten vanaf vandaag dieper in de buidel tasten als ze gepakt worden. De boete voor reizen zonder geldig vervoersbewijs in de trein, bus, tram of metro stijgt van 50 euro naar 70 euro. De maatregel moet ervoor zorgen dat er minder overlast en geweld plaatsvindt in het openbaar vervoer. En het is niet de enige maatregel die wordt genomen.

Zwartrijden gaat vaak gepaard met het veroorzaken van overlast voor medereizigers en het ov-personeel. En dat zorgt weer voor een onveilig gevoel: veel vrouwen durven inmiddels ’s avonds niet meer alleen over het perron te lopen of met de trein te reizen. Deze cijfers laten zien dat er ook veel geweld plaatsvindt tegen ov-personeel.

Hogere boete voor zwartrijden

In de hoop de veiligheid weer te kunnen vergroten, heeft demissionair staatssecretaris van Infrastructuur Thierry Aartsen (VVD) besloten de boetes met 40 procent te verhogen. De boete komt nog bovenop de ritprijs. Ook de administratiekosten, die gerekend worden als er niet binnen 14 dagen betaald wordt, worden verhoogd van 15 euro naar 20 euro. En dat is best bijzonder, want de boetes voor rijden zonder geldig vervoersbewijs in het openbaar vervoer waren sinds 2016 niet meer aangepast.

„We zien dat zwartrijders ook degenen zijn die rotzooi trappen, die geweld plegen, die dat onveilige gevoel in het openbaar vervoer aanjagen. Dit is het eerste signaal dat wij het openbaar vervoer weer veilig willen hebben”, aldus Aartsen. Of het verhogen van de boete voor zwartrijden echt helpt om de veiligheid te verbeteren, kan hij nog niet met zekerheid zeggen. „Het is lastig om te zeggen. Maar het is in ieder geval een duidelijk signaal.”

Grotere kans om betrapt te worden

De verhoging is niet de enige maatregel die wordt genomen om de veiligheid in het ov te verbeteren. Er wordt maar liefst 12 miljoen euro geïnvesteerd in bodycams voor NS-conducteurs en 20 miljoen euro in veiligere stations. Daarnaast gaat de NS slimmere technologie zoals AI inzetten, zodat steeds beter kan worden voorspeld waar en wanneer reizigers zonder geldig vervoersbewijs reizen. Op basis van die voorspellingen houdt NS controleacties op stations en bepaalde trajecten.

