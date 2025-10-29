Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel mensen delen niet met collega’s op welke partij ze gaan stemmen

Het is D-Day: vandaag mogen we naar de stembus. Hoewel de Tweede Kamerverkiezingen al wekenlang onderwerp van gesprek zijn bij het koffieautomaat, blijken ‘we’ niet altijd openlijk onze politieke voorkeur op de werkvloer te delen. Bijna de helft van de Nederlandse professionals vertelt namelijk niet aan collega’s op welke partij ze gaan stemmen.

Het belooft een zinderende verkiezingsdag te worden, want de slotpeiling zat vol verrassingen.

Keuze voor partij delen met collega’s

LinkedIn Nieuws onderzocht via een poll – die werd ingevuld door meer dan tweeduizend Nederlanders – of het uitspreken van politieke voorkeur op de werkvloer een vanzelfsprekendheid is, of dat we politieke discussies met collega’s liever uit de weg gaan. Wat blijkt? 44 procent gaf aan dat zij helemaal niet delen op welke partij zij gaan stemmen.

Dat is meer dan tijdens de verkiezingen van 2023. Toen gaf bijna een derde (32 procent) van de professionals aan zijn of haar keuze niet te delen met anderen. De terughoudendheid neemt dus toe.

Uit de reacties op de poll blijkt dat een groot deel bewust voor discretie kiest. Zij zitten naar eigen zeggen niet te wachten op verhitte discussies of extra polarisatie op de werkvloer. Mocht een collega er rechtstreeks naar vragen, dan willen veel ondervraagden best alsnog eerlijk zijn.

Waarom we onze voorkeur niet delen

Waarom zijn we terughoudend in het delen van die persoonlijke politieke voorkeur? „Als je vermoedt dat jij iets heel anders stemt dan je collega’s, dan lig je misschien wel uit de groep”, legde Aukje Nauta eerder uit, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Nauta denkt dat het privé houden van stemgedrag te maken heeft met angst voor afwijzing.

„Daarom zul je het ook eerder vertellen aan mensen van wie je zeker weet dat ze (ongeveer) hetzelfde stemmen, dan aan mensen van wie je vermoedt dat zij diametraal anders stemmen. We zijn uiteindelijk kuddedieren die bij de groep willen horen. Dat doe je onder andere (intuïtief) door dezelfde meningen erop na te houden. Omgaan met diversiteit en in staat zijn ‘to agree to disagree‘ blijft voor veel mensen toch lastig, hoe goed het ook zou zijn om dat allemaal wél te kunnen.”

