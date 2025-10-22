Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grote zorgen om sadistisch ‘764’-netwerk: wat is het en hoe werkt het?

Steeds meer Nederlandse jongeren maken deel uit van extreem gewelddadige chatgroepen die vallen onder het online netwerk 764. Deze ontwikkeling zorgt bij de politie en het Openbaar Ministerie voor grote zorgen. Maar wat is het netwerk 764 precies? En hoe werkt het? Metro vertelt je er meer over.

764, ook wel bekend als ‘Com’, is een gemeenschap die is ontstaan in de Verenigde Staten en daar al vele slachtoffers heeft gemaakt. Leden van dit wereldwijde netwerk ronselen kwetsbare jongeren, om hen vervolgens te dwingen tot dierenmishandeling, seksueel misbruik, zelfverminking en zelfs suïcide. Het ronselen gebeurt vaak op spelplatforms die populair zijn bij jonge kinderen, maar ook op fora die jongeren bezoeken om te praten over hun problemen.

Martelingen en kinderporno

De daders persen hun slachtoffers vaak eerst af met naaktfoto’s. Als hun slachtoffers na dwang overgaan tot strafbare feiten als dierenmishandeling, worden de beelden hiervan gedeeld in online chatgroepen op platforms als Telegram en Discord. Ook worden daar beelden gedeeld van martelingen en kinderporno.

In de Verenigde Staten heeft de FBI al meer dan 250 zaken gekoppeld aan het sadistische online milieu. Ook andere buitenlandse diensten hebben eerder dit jaar al gewaarschuwd voor het 764-netwerk. In het meest recente dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat dat de beweging zich richt op willekeurig geweld, chaos en ineenstorting van de maatschappij.

Gevaar van 764 loert ook in Nederland

Hoewel de invloed van 764-groepen in Nederland nog klein is, waarschuwt NCTV toch voor de gevaren van de gemeenschap. Zij roepen ouders en jongeren op om ‘alert’ te zijn. Ook het Openbaar Ministerie maakt zich ernstig zorgen over de ‘extreem schadelijke’ inhoud die in deze groepen rondgaat. Volgens de politie is het beeldmateriaal dat rondgaat zo gruwelijk, dat zelfs gespecialiseerde rechercheurs het soms niet kunnen opbrengen om ernaar te kijken.

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat er in Nederland al meerdere strafrechtelijke onderzoeken zijn geweest naar leden van 764-groepen. NRC-onderzoek bevestigt dit: zij ontdekten dat er 25 jongeren in Nederland betrokken blijken te zijn bij de groepering. Volgens de politie zijn er in Nederland inmiddels al tientallen slachtoffers geïdentificeerd. Zij zouden onder invloed staan van leden van de online groepen.

Nederlandse verdachte vast op terrorisme-afdeling

Afgelopen zomer werd er nog een 24-jarige man uit Eindhoven gearresteerd, die een belangrijke rol zou hebben gespeeld binnen 764. Hij zou meerdere groepen hebben geleid en zou meerdere slachtoffers hebben gedwongen om zijn bijnaam in hun lichaam te kerven. Volgens Zembla zijn daar in chatgroepen verschillende foto’s van te zien.

Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor deelname aan een terroristische organisatie. Hij zit momenteel vast op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Naast de verdachte uit Eindhoven, heeft Zembla nog drie andere Nederlandse deelnemers aan gewelddadige chatgroepen geïdentificeerd.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

