Ziekenhuizen komen geld tekort: wat betekent dat voor jouw zorg?

De financiële zorgen voor ziekenhuizen blijven groeien. Ondanks kleine verbeteringen waarschuwen experts dat de toekomst van de Nederlandse zorgsector onder druk staat.

Uit onderzoek van accountantsbureau BDO naar de cijfers van 59 algemene ziekenhuizen en 7 universitaire medische centra (UMC’s) blijkt dat veel instellingen het financieel zwaar hebben. Vooral verouderde gebouwen en stijgende personeelskosten drukken zwaar op de begroting.

UMC’s onder extra druk

Bijna veertig ziekenhuizen kampen met achterstallig vastgoed, en een deel voldoet niet eens meer aan de eisen van banken. Dat maakt het moeilijker om nieuwe leningen of investeringen los te krijgen. Gevolg volgens BDO: de sector moet nu echt versnellen met noodzakelijke veranderingen.

De situatie bij de universitaire ziekenhuizen is nog lastiger. Hun prestaties gingen in 2024 verder omlaag, terwijl zij juist een sleutelrol spelen in opleiding, onderzoek en complexe zorg. UMC’s zijn onmisbaar voor innovatie in de zorg, maar de financiële druk maakt die rol steeds moeilijker.

Waar moet dat geld voor ziekenhuizen vandaan komen?

Volgens BDO zijn „radicale keuzes op korte termijn” onvermijdelijk. Digitalisering, samenwerking tussen regio’s en slim investeren met behaalde winsten zijn volgens het rapport essentieel. Nu verdwijnen besparingen vaak tijdens contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.

Wat merk jij van het geldtekort bij ziekenhuizen?

Als ziekenhuizen minder kunnen investeren in personeel of technologie, kan dat gevolgen hebben voor patiënten. Of je als patiënt last gaat krijgen van langere wachttijden of minder beschikbare specialisten, is niet duidelijk.

Een gevolg van regionale samenwerking zou mogelijk kunnen zijn dat ziekenhuizen vaker samenwerken of bepaalde behandelingen concentreren op één locatie, waardoor je verder moet reizen. Toch blijft het nog onduidelijk wat die regionale samenwerking precies betekent voor patiënten. Volgens BDO zijn op korte termijn keuzes nodig van zowel zorginstellingen als beleidsmakers om de sector toekomstbestendig te maken.

