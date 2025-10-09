Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wisselvallig weekend voor de boeg, maar daarna breekt een heerlijk zonnige week aan

Kun jij na deze grijze, druilerige dagen wel weer een zonnetje gebruiken? Dan zal je nog even geduld moeten hebben: het grijze weerbeeld zet zich dit weekend nog even door, maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel. Volgende week staan ons namelijk een paar heerlijk zonnige dagen te wachten.

Vandaag begint droog, maar met flink wat wolken. Het zonnetje laat zich zo nu en dan zien, maar het blijft het grootste deel van de dag bewolkt en grijs. De temperaturen liggen rond de 15/16 graden en er valt hier en daar wat motregen, zo voorspelt Weeronline.

Vandaag en morgen

Morgen start de dag vrij zonnig, maar kan het regionaal opnieuw grijs zijn door lage bewolking, nevel of mist. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar in tegenstelling tot vandaag blijft het vrijwel overal droog. Het wordt iets warmer, met temperaturen tussen de 17 en 18 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind. In het waddengebied krijgen mensen een iets krachtigere wind voorgeschoteld.

Voorspelling weekend

Mensen die hadden gehoopt op een zonnig weekend, komen bedrogen uit. Net als gisteren en vandaag verloopt het weekend grijs, waarbij er af en toe lichte regen kan vallen. Die regen heeft dan weer één voordeel, want er zijn een hoop mensen die regen lekker vinden ruiken. Hoe dat kan, lees je hier.

Op de meeste plaatsen blijft het dit weekend droog, met een zwakke tot matige wind. Op zaterdag wordt het maximaal 15 graden in het oosten tot 17 graden in de kustgebieden. Op zondag wordt het een graadje kouder, maar komt het zonnetje wel weer voorzichtig tevoorschijn. De middag temperatuur ligt rond de 16 graden en er staat een matige wind. Zondag leent zich dan ook perfect voor een lekkere boswandeling of strandwandeling.

Zonnige week voor de boeg

Volgende week maakt het grijze weer plaats voor een zonnetje. Het wordt weliswaar wat kouder – met temperaturen rond de 14 graden – maar het zonnetje laat zich dagelijks een stuk vaker zien. Je kunt je paraplu lekker thuis laten, want het blijft ook nog eens overwegend droog de hele week.

