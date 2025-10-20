Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op deze datum gaat de wintertijd in, wéér een pleidooi om het af te schaffen

De dagen worden korter en de dekens dikker, dus moeten we ook aan weer aan de wintertijd geloven. Komende zondag, op 26 oktober, om 03.00 uur, is het zover. Ook de vraag of we ‘m niet beter kunnen afschaffen doemt weer op.

Je mag in de nacht van zaterdag op zondag een uurtje langer slapen, dus. Klinkt prettig, maar kan ook een verstoring van je slaapritme zijn. De omschakeling wordt door veel mensen ervaren als een mini-jetlag (zoals je hierboven in de video kunt zien). Metro gaf eerder tips om deze omschakeling in je bioritme makkelijk door te komen.

Denk jij zo’n beetje iedere keer: gaat de klok nu voor- of achteruit? Er zijn meerdere ezelsbruggetjes om het beter te onthouden, vaak met een strekking als: ‘In het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit’. Andere varianten: ‘Je wint-er-tijd mee’ (als de wintertijd begint, krijg je een uur meer en gaat de klok dus achteruit) en ‘Gaat het weer vooruit, dan gaat de klok vooruit. Gaat het weer achteruit, dan gaat de klok achteruit.’

Over de wintertijd

De wintertijd is de ‘echte’ tijd. Een aantal andere Europese landen hebben de zomertijd in de jaren zeventig ingevoerd om energie te besparen. Als het langer licht is, wordt er op kunstlicht bespaard, is het idee. Om niet achter te blijven bij buurlanden, voerde de Nederlandse overheid de zomertijd in 1977 ook in. Vanaf de jaren tachtig doet heel Europa mee en is de zomer- en wintertijd in de wet verankerd.



In het laatste weekend van maart gaat de klok weer een uur vooruit. Dan is het zomertijd. Door de klok in de lente te verzetten is het ’s morgens een uur later licht en ’s avonds een uur later donker.

Tegenstanders van zomer- en wintertijd

De Europese Commissie heeft in 2018 voorgesteld om deze omschakeling af te schaffen. De Europese Commissie zegt meerdere klachten te hebben gehad over de zomer- en wintertijd, zoals slapeloosheid. Ook blijkt uit onderzoek onder 4,5 miljoen Europeanen dat 84 procent wilde stoppen met het verzetten van de klok. Zeker zes op de tien Nederlanders vonden het paar jaar geleden al helemaal prima als eens zomer- en wintertijd zouden worden afgeschaft.

De EU-landen mogen volgens het voorstel zelf bepalen of ze zomer- of wintertijd willen hanteren. In maart 2019 ging het Europarlement al akkoord, maar de lidstaten zijn er nog niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken en laten het voorstel voorlopig op de plank liggen. Volgens de website van de Rijksoverheid is het nog niet duidelijk voor het kabinet wat de voor- en nadelen van afschaffing zijn en wacht het een „diepgaande beoordeling” af.

Spanje pleit voor afschaffing

Als het aan Spanje ligt, is het in ieder geval de laatste keer dat we de klok verzetten. In een video op sociale media pleit president Pedro Sánchez voor afschaffing. „Zoals u weet, worden de klokken deze week weer verzet en eerlijk gezegd zie ik daar het nut niet meer van in.”

„In alle enquêtes waaraan Spanjaarden en Europeanen deelnamen, is de meerderheid tegen het verzetten van de tijd. Bovendien is er veel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het nauwelijks helpt om energie te besparen en een negatieve impact heeft op de gezondheid en de levens van mensen.”

Op X meldt Sánchez dat de Spaanse regering vandaag in de Energieraad aan de Europese Unie voorstelt om de zomer- en wintertijd af te schaffen. Om tot afschaffing te komen, moeten andere landen zich achter Spanje scharen.

Vorige Volgende

Reacties