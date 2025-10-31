Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wilders deelt berichten met suggestie van fraude verkiezingen, zonder bewijs

PVV-leider Geert Wilders heeft op X een tweetal berichten gedeeld waarin op zijn minst de suggestie wordt gewekt dat er gesjoemeld is met stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De herkomst van de berichten is onduidelijk en Wilders levert geen bewijs van daadwerkelijke fraude.

Een bericht gaat over het gebruik van verkeerde stembiljetten, het andere over containers vol getelde stemmen die zouden zijn verdwenen. “Het regent van dit soort berichten”, zegt Wilders, wederom zonder bewijs te overleggen of precieze aantallen te noemen. “Geen idee of het allemaal waar is maar goed als het zou worden onderzocht.”

In een eerdere tweet weigerde Wilders al zich neer te leggen bij de verkiezingszege van D66. De ANP Verkiezingsdienst had eerder op de dag geconcludeerd dat de partij van Rob Jetten zoveel stemmen voorstaat op de PVV, dat die niet meer is in te halen. “De Kiesraad beslist, niet het ANP”, liet de PVV-leider daarop weten.

