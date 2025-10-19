Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Krantje maken’ bij De Telegraaf: Wilders roept op om te stemmen

Tijdens het traditionele ‘krantje maken’ bij De Telegraaf heeft PVV-leider Geert Wilders opgeroepen om vooral te gaan stemmen op 29 oktober. Hij denkt de meeste winst te kunnen behalen als de mensen die neigen thuis te blijven, op 29 oktober toch naar de stembus gaan. Op zijn pagina en die van andere partijen gaat het regelmatig over migratie. Ook wonen is een terugkerend thema.

„GA STEMMEN!”, prijkt bovenaan de pagina die door Wilders en zijn team is gemaakt in de bekende ‘chocoladeletters’. Ook JA21, D66, GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA waren zondagmiddag op bezoek bij de Telegraafredactie om hun eigen verkiezingspagina te maken in de krant.

CDA-leider Henri Bontenbal had gekozen voor een „herhaling van de kernboodschap” dat de kiezer „op zoek is naar een stabiel kabinet”. In een bescheidener lettertype dan Wilders kopte hij ‘Klaar om te leveren’.

Joost Eerdmans van JA21 leek het winnaarsgevoel te willen aanwakkeren. „JA21 koerst af op winst”, opent zijn pagina. De onderkop „PVV? Een stem op Eerdmans telt wel” is een „klein sneertje” naar de partij van Geert Wilders, die door zoveel partijen wordt uitgesloten dat regeren moeilijk wordt. Daarom verwacht Eerdmans dat een grote PVV zal leiden tot een kabinet dat links of in het midden zit.

Wilders hoopt dat kiezers vooral stemmen op de partij die het best bij hen past. „Laat je niet gek maken door politici die zeggen dat als je op A wilt stemmen, je toch op B moet stemmen, omdat je anders C krijgt.”

Op bijna alle pagina’s trekt een grote foto van de partijleider de aandacht. Alleen bij GroenLinks-PvdA niet. Op een bescheiden foto onderaan de pagina schudt lijsttrekker Frans Timmermans de hand van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. „Wonen topprioriteit”, kopt zijn pagina.

