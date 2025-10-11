Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wilders voorlopig niet in verkiezingscampagne en debatten, dit is de stand van zaken

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen gisteravond voorlopig opgeschort. Hij mijdt debatten met collega-politici zolang dat nodig is. Dit nadat bekend was geworden dat ook hij doelwit zou zijn van een aanslag door Belgische jihadisten. Wat is de stand van zaken?

Geert Wilders schrijft op X dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan hem heeft bevestigd dat hij doelwit voor een aanslag was. Volgens de NCTV is er nu geen sprake meer van een dreiging, „maar ik heb hier zelf een slecht gevoel bij en dus schort ik al mijn campagneactiviteiten voorlopig op”, aldus de PVV-voorman.



De NCTV heeft mij zojuist bevestigd dat ik, door de gisteren gearresteerde verdachten van de verijdelde aanslag op de Belgische premier, ook ben genoemd als doelwit. Dit is niet de eerste keer dat mij dit in 21 jaar bedreiging en beveiliging overkomt, maar iedere keer opnieuw… — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 10, 2025

Wilders ontbreekt bij NOS en RTL

Wilders ontbrak gistermiddag voor het eerst tijdens een radiodebat bij de NOS. Hij zou morgen in het RTL Verkiezingsdebat opnemen tegen Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD). RTL meldde gisteravond nog geen afmelding van Wilders te hebben ontvangen, maar gezien zijn bericht op X is dat wel duidelijk.

Bij het NOS-Radiodebat, moest hij verstek laten gaan omdat hij naar eigen zeggen toen nog liet uitzoeken of hij inderdaad doelwit zou zijn. Op het aanbod om alsnog telefonisch mee te doen met het radiodebat, ging hij volgens de NOS niet in. Voordat bekend werd dat Wilders doelwit was van de Belgische terreurcel, zegde hij ook al af voor zijn verkiezingsinterview met Nieuwsuur en voor het tweede verkiezingsdebat van RTL.

Yeşilgöz wil in debat op geheime plaats

VVD-leider Dilan Yeşilgöz pleit ervoor om het RTL-debat morgen op een geheime locatie te houden, zodat Geert Wilders mogelijk toch kan deelnemen. „Als er een andere optie is, zal ik mij voegen. Als er maar een debat kan plaatsvinden op een manier waarop de heer Wilders zich veilig kan voelen”, zei Yeşilgöz gisteravond in Café Kockelmann van WNL.

Yeşilgöz, die er in de peilingen voor de Tweede Kamer-verkiezingen niet zo goed voorstaat, vindt het „absoluut niet passen bij onze democratie” dat Wilders vanwege zijn veiligheid het debat moet missen. „Je wilt in vrijheid met elkaar kunnen debatteren. Ik hoop eerlijk gezegd dat we dat gewoon gaan doen dit weekend”, zegt de VVD-lijsttrekker.



Het raakt de kern van de democratie als politici niet in vrijheid campagne kunnen voeren en elkaars ideeën in een vrij debat kunnen bespreken. Ik wens Geert Wilders veel sterkte en ik heb er alle vertrouwen in dat onze diensten hem veilig zullen houden. — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) October 10, 2025

Reactie premier op bedreigde Wilders

Het is „volstrekt onacceptabel” en “buitengewoon ernstig” dat Geert Wilders zich genoodzaakt ziet om vanwege bedreigingen zijn campagne neer te leggen. Dat schreef demissionair premier Dick Schoof op X in een reactie.

„Ik vertrouw erop dat alle betrokken veiligheidsorganisaties en diensten nauw samenwerken en alles doen om de campagnes en verkiezingen veilig te laten verlopen”, meldt Schoof. „Dat is van het grootste belang voor onze democratie.”

‘Verdachten studeerden Defensie en Cybersecurity’

De Vlaamse zender VTM meldde gisteren dat Wilders, net als de Belgische premier Bart De Wever, gevaar zou lopen. Er zijn drie verdachten gearresteerd, van wie één later werd vrijgelaten.Eerder werd bekend dat de Belgische premier Bart De Wever doelwit was. De dreiging werd gisteravond besproken in Nieuws van de Dag besproken, je ziet dat in de video hierboven.

Telegraaf-verslaggever Silvan Schoonhoven zegt over de mogelijke verdachten: „Er was eerst sprake van drie vrij jonge jongens tussen de 18 en 24 jaar. De 24-jarige is inmiddels vrijgelaten, er zijn er nog twee over. Opmerkelijk genoeg: de jongste van het stel studeert Defensie in Veiligheid en de oudste zou een opleiding Cybersecurity hebben gedaan. Dat is natuurlijk wel een hele opmerkelijke combi voor mensen die een aanslag willen plegen met een drone met een explosief. Volgens de laatste informatie zijn er explosieven gevonden die mogelijk bedoeld waren om te monteren op een drone. Een knutselexplosief werd het genoemd, nog niet klaar om te gebruiken. En er is sprake van een jihadistisch motief.”

