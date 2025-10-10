Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geert Wilders niet naar radiodebat NOS na dreiging

PVV-leider Geert Wilders doet voorlopig nog niet mee aan het NOS-Radiodebat. Hij zou daar vanaf 14.00 uur aanwezig zijn, maar de Belgische zender VTM meldde op basis van bronnen dat hij net als de Belgische premier Bart De Wever doelwit zou zijn van een Antwerpse terreurcel.

Wilders berichtte op X dat nu wordt uitgezocht of het bericht klopt, en „tot ik dat weet ga ik nergens heen”. Hij bevestigt desgevraagd aan het ANP dat dit dus ook geldt voor het NOS-Radiodebat. Ook Dominique van der Heyde, chef van de politieke redactie van de NOS, bevestigt dat Wilders eerst duidelijkheid wil voordat hij meedoet.

D66-leider Rob Jetten sprak voorafgaand aan het debat zijn steun uit. „Het mag niet zo zijn dat je juist in de campagnetijd je vrije woord niet kan gebruiken.” Partijleiders Jimmy Dijk (SP) en Caroline van der Plas (BBB) knikten instemmend.

De Belgische politie heeft drie mannen opgepakt die van plan waren om aanslagen te plegen op politici. Zij zouden geïnspireerd zijn door het jihadisme. Bij huiszoekingen werd een object gevonden dat op een geïmproviseerd explosief leek. Ook stond er een 3D-printer die bedoeld was om drones te maken, aldus de politie.

