Wierd Duk: ‘Nederlanders moeten meer kinderen krijgen, anders sterven we uit’

Als het aan Wierd Duk ligt, moet de politiek Nederlanders stimuleren om meer kinderen te krijgen. De opiniemaker van De Telegraaf verkondigde die stelling gisteravond in Nieuws van de Dag.

Dat is niet alleen de mening van Wierd Duk trouwens. De vaste gast van Nieuws van de Dag wijst op een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederlanders moeten volgens dat onderzoek gemiddeld 2,1 kinderen krijgen om de bevolking op peil te houden. Dat cijfer ligt nu zo rond de 1,4. Mensen in ons land krijgen kinderen op steeds latere leeftijd, schreef Metro enkele maanden geleden.

Wierd Duk over de reden dat we meer kinderen moeten krijgen

Waarom moeten we dan meer kinderen krijgen?, is de eenvoudige vraag van presentator Thomas van Groningen. „Anders sterven we uit”, zegt Wierd Duk. „In ons land, maar ook in het westen. Dan worden we enorm afhankelijk van immigratie en dat is een probleem. De vervangingsratio is 2,1. Als een maatschappij 2,1 kinderen krijgt, dan vervang je de mensen die komen te overlijden. Hier in Nederland is het al jaren 1,4. Dat is gewoon te weinig. We krijgen te weinig kinderen, ook om de oudere generaties te verzorgen.”

Wierd Duk wijst op landen als Japan en Korea. „Daar zijn ze al veel verder, dat zijn uitstervende naties op den duur. Je hebt een volk, een natie. Als je wilt blijven bestaan, dan moet je ervoor zorgen dat je ook kinderen krijgt. Dat lijkt me heel erg logisch.”

Hoe realiseer je dat dan?

Blijkbaar willen we de wens van het CBS en Wierd Duk als gemiddelde landgenoot niet uitvoeren, maar hoe krijg je het dan toch voor elkaar? De opiniemaker: „De politiek zou er veel meer op moeten wijzen.” Dat gebeurt in Duitsland en Polen bijvoorbeeld onder de noemer ‘gezinspolitiek’. „In Polen krijgen mensen een aanzienlijke belastingverlaging als ze meer dan twee kinderen krijgen. Dat functioneert.” Duk denkt ook aan zaken als gratis kinderopvang. „Het moet aantrekkelijk worden voor mannen en vrouwen om gezinnen te stichten.”

Het hele item zie je in de video hierboven.

