Flinke weeromslag op komst: onstuimig weekend voor de boeg

We hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van een heerlijk herfstzonnetje, maar daar komt snel verandering in. Vanaf morgen komen er donkere wolken onze kant op, die gepaard gaan met flink wat regenbuien. Een zonnig en droog weekend zit er helaas niet in.

Volgens Weeronline staat ons vandaag nog een droge dag te wachten met temperaturen tot maximaal 19 graden. Richting het oosten kunnen mensen nog genieten van een lekker herfstzonnetje, maar boven de westelijke helft vormt vanmiddag al flink wat sluierbewolking. Het blijkt een voorbode te zijn van wat er ons te wachten staat, want vannacht vindt er een flinke weeromslag plaats.

Dalende temperaturen

Hoewel het morgenochtend nog grotendeels droog blijft, is het zonnetje verdwenen. Het wordt een grijze dag waarbij er richting de avond flink wat regenbuien vallen. De temperatuur daalt aanzienlijk: het wordt nergens warmer dan 13 of 14 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt zelf nog iets lager door een harde zuidenwind.

Onstuimig weekend

Zaterdag wordt het niet veel beter: er staat ons een regenachtig begin van het weekend te wachten waarbij er tot 30 millimeter neerslag kan vallen. Mocht je dit weekend de deur uit moeten, dan doe je er goed aan om een regenjas en paraplu mee te nemen. Daarnaast moet je rekening houden met flinke windstoten, die vooral aan zee erg pittig zullen zijn. Aan de kust wordt het sowieso onstuimig met ook de nodige onweersbuien. En tijdens zo’n onweersbui is er één plek waar je echt niet wil zitten.

Volgende week

Ook de nieuwe week begint wisselvallig met flink wat regenbuien. Dinsdag lopen de temperaturen wel iets op: in het zuiden kan de thermometer tot 20 graden oplopen, maar dat is van korte duur. Gedurende de week wordt het weer wat kouder, maar gelukkig ook wat droger met meer ruimte voor het zonnetje.

