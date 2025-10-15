Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb je komende week herfstvakantie? Helaas, het weer ziet er niet zo goed uit

Regio Zuid viert momenteel (hopelijk) heerlijk herfstvakantie. Komende week zijn de regio’s Midden en Noord aan de beurt. Voor wie dan benieuwd is of het een beetje lekker weer wordt, hebben we niet zo goed nieuws.

Of beter gezegd: weerdienst Weeronline heeft niet zulke mooi berichten als het om het weer in de herfstvakantie van volgende week gaat. De mensen die deze week vrij waren, hebben over het algemeen wel kunnen genieten van redelijk buitenweer. Ondanks dat de zon regelmatig achter de wolken verscholen bleef, was het vaak droog. Op wat lichte motregen hier en daar na.

De komende dagen krijgen de vakantievierders weinig anders dan nu: veel wolken, een beetje zon en soms een bui.

Het weer in de herfstvakantie van volgende week

Maar volgende week dan, als het grootste deel van Nederland herfstvakantie heeft? Het begint nog goed en dus veelbelovend. Het weekend leent zich perfect voor een dagje uit, want na de wat grijze week blijft het droog en lijken er brede opklaringen voor te komen. In de ochtend is er regionaal kans op wat mist of nevel, maar overdag is het vooral de zon die het weerbeeld bepaalt.

Met weinig wind wordt het op beide weekenddagen zo’n 12 tot 14 graden. Dat is een fractie frisser dan de dagen ervoor, maar toch wordt het beter: in het zonnetje voelt het nog altijd heerlijk aan. De nacht naar zondag verloopt wel opvallend koud. In opklaringsgebieden in het binnenland is zelfs een graadje vorst niet uitgesloten. Dat zou de eerste vorst van dit najaar zijn (al hadden we eind augustus ook al vorst aan de grond).

Paraplu geen overbodige luxe als je eropuit gaat

Maar dan… wordt het minder voor al die mensen die hopen van een heerlijke herfstvakantie te genieten. Het droge en rustige weertype van het komende weekend is namelijk van korte duur. Door een draaiing van de wind naar het zuidwesten wordt het in de nieuwe week al snel een stuk wisselvalliger. Hierdoor worden buien en neerslaggebieden vanaf de Atlantische Oceaan aangevoerd. Wie eropuit gaat, kan maar beter een paraplu meenemen. Toch verloopt niet elke dag verregend, meldt Weeronline. Dus als je buitenplannen hebt, is het slim om vooraf een regenradar te checken.

De temperatuur loopt in de nieuwe week weer iets op ten opzichte van het weekend. De middagtemperatuur ligt rond 15 graden.

