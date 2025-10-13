Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Volg Metro via Discover en bepaal wat jij leest én hoe snel je dat doet

Wil jij jouw Google-Discover-pagina precies zo indelen als je zelf graag wilt? Dan hebben we goed nieuws voor je: je kunt vanaf nu zélf websites volgen, zodat je precies ziet wat jij wil lezen. Google bepaalt doorgaans namelijk voor jou wat je te zien krijgt, maar sinds kort kun je Metro toevoegen aan je voorkeuren. En wie wil dat nou niet?

We leggen uit hoe je dat doet.

Volgen via Google Discover

Andere landen lopen vaak iets voor op Nederland qua technologische ontwikkelingen, maar ons land is nu toch ook echt aan de beurt.

Benieuwd hoe je Metro kunt volgen? Klik op deze Google-link. Die verwijst je naar een nieuwe pagina. Op de pagina klik je op ‘Volgen op Google’. De merken die je volgt, verschijnen in je Discover-pagina. Zo heb jij dus zelf de regie over welke artikelen er in jouw Discover-feed verschijnen.

Volg Metro in Google Discover

Niet alleen voor jou als lezer zorgt deze update vanuit Google voor verandering. Ook voor Metro als merk is deze update belangrijk. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze artikelen niet missen? Volg dan Metro in Google Discover, want zo blijft ons werk gratis toegankelijk voor een groot publiek.

