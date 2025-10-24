Redactie Metro
Vermiste Tijn (25) dood gevonden, mannen verdacht van moord/doodslag

De vermiste 25-jarige Tijn uit Alkmaar is dood aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie. De twee mannen die eerder zijn opgepakt, worden verdacht van moord dan wel doodslag en het wegmaken van Tijns lichaam.

Tijn was op 14 september als vermist opgegeven. Op 16 oktober zijn twee verdachten van 32 en 38 jaar uit Alkmaar opgepakt. Zij zitten nog vast.

In verband met het onderzoek wil het OM niet zeggen waar het lichaam is gevonden. De precieze doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

„Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van Tijn”, aldus het OM.

