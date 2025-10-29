Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verkiezingsavond vol tranen: GroenLinks-PvdA in shock, Volt gehalveerd, SP geknakt

De eerste exitpoll van Ipsos I&O laat stevige verschuivingen zien in de Tweede Kamer. Meerdere partijen leveren fors in. Nieuwkomer NSC, opgericht door Pieter Omtzigt, lijkt ondanks een last-minute charmeoffensief zelfs helemaal te verdwijnen.

De avond begint met spanning en verwachting, maar al snel wordt duidelijk dat niet iedereen reden heeft om te juichen. Waar sommige partijen winst boeken, horen anderen bij de verliezers van deze verkiezingen. Volgens de exitpoll lijkt een aantal gevestigde namen en nieuwkomers hard te worden getroffen.

GroenLinks-PvdA verliest 5 zetels en komt uit op 20. In de zaal slaat de sfeer om van opgelucht naar bedompt wanneer de cijfers op het scherm verschijnen. Lijsttrekker Frans Timmermans stond wekenlang stabiel in de peilingen, tussen 23 en 26 zetels, maar ziet die steun niet terug in de eerste uitslag. Hij heeft besloten af te treden.

De partij voerde campagne met wonen als speerpunt en wilde dat woningcorporaties meer gaan bouwen. Later kwam zorg erbij als centraal thema. GroenLinks-PvdA is bovendien de enige partij die in haar doorrekening geen bezuinigingen op zorg heeft opgenomen.

Timmermans zette zichzelf stevig neer in de debatten, maar kreeg kritiek op de defensieplannen van zijn partij. Waar de meeste partijen streven naar de NAVO-norm van 3,5 procent van het bbp, schuift GroenLinks-PvdA een deel van de kosten door naar een volgend kabinet. De lijsttrekker kwam ook persoonlijk in het nieuws na intimidatie in een Amsterdams café en vanwege AI-plaatjes van PVV’ers, waarvoor Geert Wilders later excuses aanbood.

NSC zakt van 20 naar 0 zetels

De grootste schok van de avond komt van NSC. De partij van Pieter Omtzigt, die in 2023 nog stormachtig de Kamer binnenkwam met 20 zetels, lijkt volgens de exitpoll helemaal te verdwijnen. Het is een ongekend verlies voor een partij die lange tijd als mogelijke sleutelspeler in de formatie werd gezien.

Het is nog afwachten of het voorlopige beeld standhoudt wanneer de echte stemmen worden geteld, maar de klap is groot. Binnen de partij is het voorlopig stil.

Ontzetting bij aanhang SP na zetelverlies

Ook de SP hoort bij de verliezers. De partij komt volgens de exitpoll uit op 3 zetels, een verlies van 2 ten opzichte van de vorige verkiezingen. In de zaal is de teleurstelling groot. Aanhangers hadden gehoopt op herstel, maar lijsttrekker Jimmy Dijk laat zich nog niet zien. De socialisten zien hun vaste achterban verder slinken, ondanks een campagne die volledig draaide om koopkracht en bestaanszekerheid.

Kleine partijen en verrassingen

50PLUS keert na afwezigheid terug in de Tweede Kamer met 2 zetels. De partij profiteert vermoedelijk van ontevreden oudere kiezers die zich niet gehoord voelen door de grotere partijen. De ChristenUnie verliest 1 zetel en komt uit op 2. De SGP blijft stabiel op 3, net als DENK en de Partij voor de Dieren. Volt halveert en houdt nog maar 1 zetel over.

