‘Gemiddelde avond uit’: student Vera werd vijftien keer lastiggevallen in Utrecht

Intimidatie, naroepen en betasten tot zonder toestemming op de mond gezoend worden: nee, uitgaan staat voor vrouwen en meisjes niet alleen gelijk aan feest vieren. In Utrecht bijvoorbeeld al helemaal niet, als je het verhaal van Vera kent. Zij werd tijdens het stappen in die stad vijftien keer lastiggevallen op één avond.

Driekwart van de jonge vrouwen werd het afgelopen jaar in het openbaar seksueel geïntimideerd. Dat schreef Metro deze zomer naar aanleiding van een onderzoek van EenVandaag. En maandag was er nog het nieuws over creepshots. Dat zijn seksueel getinte foto’s en video’s die stiekem worden gemaakt van vrouwelijk personeel en klanten in winkels. Hierbij wordt ingezoomd op borsten en billen.

‘Door intimidatie de hele avond onveilig gevoeld’

Vera van der Gaag (19, student) trok dit weekend over intimidatie aan de bel in een opiniestuk in De Volkskrant. In Nieuws van de Dag deed zij gisteravond haar verhaal nog eens over. „Het geeft een ontluisterend beeld”, zegt presentator Pim Sedee.

Vera over de intimidatie: „Ik dacht gewoon een leuk avondje uit te hebben. Vervolgens ben ik eigenlijk de hele avond lastiggevallen en heb ik me de hele avond onveilig gevoeld.” Vijftien keer werd zij dus lastiggevallen, binnen een paar uur. Naroepen, intimidatie, ongevraagd betasten, het overkwam haar allemaal. Verslaggeefster Suzette Nesselaar van Nieuws van de Dag: „In Utrecht is het bijna normaal geworden.”

Klemgezet door een man met een fiets

De intimidatie begon voor Vera met „meisje, meisje, mag ik je Snap?”, iets wat ze nog negeerde. De reactie was niet fraai, wat de Snapvrager riep „je bent toch tering lelijk”. Vervolgens stopte er een auto met andere mannen, ging een raampje open en werd Vera gevraagd „of ze met hen mee naar huis wilde”. Ze werd ook nog klemgezet door een man met een fiets. Ze mocht alleen doorlopen als ze hem haar telefoonnummer zou geven.

„Ik kon geen kant op, tenzij je doet wat hij wil.” Hoe de intimidatie die avond verder verliep, met name in een club, zie je in de video hierboven. „Voor mij is dat een gemiddelde avond uit, helaas”, zegt Vera. „Ik denk dat veel mensen niet beseffen hoe vaak het gebeurt. Het is niet zomaar een grapje, het is echt heel vervelend.”

In de tv-studio gaat men daarna in op het feit hoe goed het is dat student Vera aan de bel trekt. Onder meer pedagoog Belle Barbé, oprichter van De Seksualiteitschool, is aanwezig. Zij leert onder meer leraren hoe zij het probleem van intimidatie kunnen signaleren en wat zij ertegen kunnen doen.

