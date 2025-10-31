Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dick Schoof voorziet ‘ingewikkelde klus’ voor winnaar verkiezingen

D66-leider Rob Jetten wacht een „ingewikkelde klus” om na zijn waarschijnlijke overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen een nieuwe regeringscoalitie te smeden. Dat heeft demissionair minister-president Dick Schoof gezegd voor aanvang van de ministerraad. „Ik verwacht dat ik met kerst nog gewoon premier ben”, zei hij.

Jetten sprak al tijdens de campagne de ambitie uit om al voor kerst een nieuw, stabiel meerderheidskabinet op het bordes van paleis Noordeinde te hebben. „Ik gun het iedereen”, zei Schoof. „Maar het zou mij verrassen als dat zou lukken. Als je kijkt naar de uitslag, dan wordt het best ingewikkeld.”

D66 lijkt samen met de PVV de grootste partij te worden in de nieuwe Tweede Kamer. Beide partijen krijgen waarschijnlijk 26 zetels. D66 heeft van de twee tot dusver de meeste stemmen gekregen, maar het verschil is klein en nog niet alle stemmen zijn geteld.

Verkenner voordragen

De grootste partij krijgt het initiatief in de kabinetsformatie en mag een verkenner voordragen die de coalitievoorkeuren van alle partijen gaat inventariseren. De fractievoorzitters gaan dinsdag langs bij Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma om het daarover te hebben.

De wensen lopen bij de grotere partijen sterk uiteen. D66 en CDA willen het liefst een breed middenkabinet met daarin de VVD en GroenLinks-PvdA. De VVD wil de linkse fusiepartij juist buiten de coalitie houden en dringt aan op wat zij een centrumrechts kabinet noemt, met in ieder geval JA21 en mogelijk ook BBB.

Ook als de PVV toch nog de grootste wordt, ziet Schoof het gebeuren dat D66 uiteindelijk alsnog het voortouw krijgt, gezien het grote aantal partijen dat samenwerking met de partij van Geert Wilders uitsluit. „Maar goed, het is dan aan de verkenner van de PVV om dat uit te zoeken”, zei hij.

ANP

