Timmermans denkt dat GroenLinks-PvdA de grootste wordt: ‘Ik vrees dat alleen ik Wilders kan verslaan’

Frans Timmermans heeft op tv vandaag geen blad voor de mond genomen. De fractieleider van GroenLinks-PvdA denkt nog altijd dat zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober de grootste wordt. En rechts? „Rechts kan niet om ons heen”, zei hij in Goedemorgen Nederland.

Het zijn drukke tijden voor Frans Timmermans (wat ook voor andere politici geldt overigens). Gisteren stond in het teken van folders uitdelen in Weesp, een krant maken bij De Telegraaf (je ziet hem op de redactie in Amsterdam in de video hierboven) en het tweede debat op RTL 4. Daarna was het even slapen en weer door naar NPO 1-ochtendprogramma Goedemorgen Nederland. Maar ja, het is nu eenmaal campagnetijd richting de verkiezingen van volgende week woensdag.

GroenLinks-PvdA is niet opgeschoven naar links, zegt lijsttrekker Frans Timmermans. Hij vindt dat D66, de partij die hard stijgt in de peilingen, juist naar rechts is opgeschoven. „Het is nu kluitjesvoetbal op rechts, inclusief helaas D66.” Timmermans moet D66 hebben, deze dagen. Gisteravond zei hij in het RTL Debat over de fractieleider „dat de heer Jetten staat te jokken“. Dat ging over het toelaten van nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket.

De man die eerder vanuit Brussel naar Den Haag kwam in de hoop premier van Nederland te worden, denkt dat zijn partij op 29 oktober de grootste wordt. In de meest recente peilingen staat GL-PvdA op tussen de 22 en 24 zetels, waarmee de linkse combinatie alleen aantoonbaar kleiner is dan de PVV (29 zetels in de peilingen). „Het belangrijkste doel voor mij – ik heb mijn leergeld betaald – is dat rechts niet om ons heen kan”, zegt Timmermans.



Vandaag langs de deuren in Weesp om met mensen te praten over hun zorgen, hoop en hoe we samen vooruit gaan. Dank aan alle fantastische vrijwilligers! Nog tien dagen te gaan. Samen laten we zien dat GroenLinks-PvdA de enige garantie is op een links en progressief kabinet. pic.twitter.com/qp0wRv0BHV — Frans Timmermans (@F__Timmermans) October 19, 2025

„Als ze de kans krijgen, gaan ze om ons heen”, vervolgt Timmermans, die graag wil meeregeren. „Alleen als wij groot genoeg zijn dat ze niet om ons heen kunnen, kunnen wij het land op een andere koers zetten. Ik denk nog steeds dat wij de grootste gaan worden.” Hoewel D66 met Rob Jetten bezig is met een opmars, ziet de Limburger maar één persoon die provinciegenoot Wilders bij de verkiezingen kan kloppen: hijzelf. „Ik vrees dat er maar één iemand is die Wilders kan verslaan en dat ben ik.”

‘Opmars Rob Jetten komt door De Slimste Mens’

Dat Jetten in de peilingen stijgt, heeft volgens Timmermans ook te maken met zijn optreden in de populaire tv-quiz De Slimste Mens. De D66-leider schopte het daarbij tot de finale, maar werd zaterdag derde. „Dan ben je voor heel veel mensen die niet dagelijks de politiek volgen, heel zichtbaar. Dat is natuurlijk heel goed voor Rob Jetten.”

Timmermans is niet bang dat hij kiezers verliest aan D66 en benadrukte dat er in de komende negen dagen nog van alles kan gebeuren.

