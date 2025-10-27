Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Timmermans vindt excuses Wilders om AI-beelden onvoldoende: ‘Die PVV’ers horen niet meer in de Tweede Kamer’

Volgens GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans zijn excuses na het verspreiden van ‘opruiende’ AI-beelden over hem door twee PVV-Kamerleden niet voldoende. De excuses werden vanmorgen gemaakt door PVV-leider Geert Wilders.

GroenLinks-PvdA gaat aangifte doen en hij „gaat er vanuit” dat de twee Kamerleden niet terugkeren in de Tweede Kamer, zegt hij in het radioprogramma Sven op 1. Het gaat om lasterlijke afbeeldingen die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt van voorman Frans Timmermans. De Volkskrant schreef dat de makers van de afbeeldingen de PVV-Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns zijn.

Excuses Geert Wilders aan Frans Timmermans

PVV-leider Geert Wilders nam eerder vanmorgen al afstand van de acties van de twee Kamerleden en bood zijn excuses aan Timmermans aan. „Ongepast en ongehoord. Ik neem er afstand van. Site is offline. Excuses aan collega Timmermans”, liet de leider van de PVV op X weten. Na het programma Sven op 1 reageerde Wilders overigens nogmaals. Hij postte onderstaande tweet:



En de mensen hiervan die op de GL/PvdA-kandidatenlijst staan Frans, heb je ze van de lijst afgehaald? Dacht het niet hè. Dus geen dubbele moraal. https://t.co/XfP1cLqwf0 pic.twitter.com/LU8tSiZoUM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 27, 2025

Frans Timmermans noemt het spijtig dat „in plaats van voor hun kiezers op te komen, twee volksvertegenwoordigers op zolderkamertjes zulke plaatjes maken met doodsbedreigingen tot gevolg”. Volgens hem is het haatzaaien en bedreigt dat de democratie. Op een van de afbeeldingen op de site was onder meer te zien hoe Timmermans geboeid wordt afgevoerd door twee politieagenten.

‘Schande voor het aanzien van de Tweede Kamer’

GroenLinks-PvdA gaat aangifte doen, verzekert Timmermans. De afbeeldingen stonden op de Facebookpagina Wij doen geen aangifte tegen Geert Wilders, van de eerder genoemde Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns. Boon staat op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen op plaats 23 en Crijns op 34. „Er is sprake van strafbare feiten. Zowel tegen de beheerders van de pagina doen we aangifte, evenals mensen die doodsbedreigingen hebben geuit. Dat doen we overigens regelmatig.”

Timmermans wacht af wat Wilders gaat doen, „maar volksvertegenwoordigers die zich hiertoe verlagen, hebben geen plaats in ons parlement”, zet hij zijn standpunt kracht bij. „Wilders is de absolute baas binnen de partij, dus ik kan me voorstellen dat hij maatregelen neemt.” Hij noemt het ‘een schande’ voor het aanzien van de Kamer als daar „twee volksvertegenwoordigers zitten die op de zolderkamer haatzaaien”.

Als gevolg van de AI-foto’s kreeg Timmermans meer dan veertig doodsbedreigingen. „Dit is het concrete voorbeeld dat de PVV aan haatzaaien doet. Het raakt de hele Nederlandse samenleving, haat verzwakt ons en maakt ons minder capabel. Dus we moeten hier duidelijk stelling tegen nemen.”

