TikTok-grap leidt tot drukte bij politie: ‘Uitgerukt met helikopter’

Een TikTok-grap, gemaakt met AI, die voor drukte zorgt bij de politie. Sterker nog, de politie rukte zelfs uit met een politiehelikopter vanwege een bezorgde bewoner. Bij Nieuws van de Dag vertelt cyberexpert Dave Maasland dat zo’n grap echt niet handig is om te doen.

Het gaat om een trend die op TikTok is begonnen: meestal zijn het tieners die op dat moment alleen thuis zijn en AI een foto laten maken van een willekeurige dakloze die voor de deur staat. ‘Ken jij deze man?’, appen ze hun ouders dan. Die reageren verbaasd en zeggen de man niet binnen te laten. Maar even later zit ie op de bank of ligt ie zelfs in bed. Andere keren appen tieners hun ouders al direct met ‘er wordt ingebroken!’ en dan wordt de dakloze afgebeeld midden in het huis.

Politie druk met AI-foto

Dat AI geloofwaardige foto’s kan maken, blijkt wel uit de reacties van ouders. Zij bellen regelmatig 112, waardoor de politie ook echt uitrukt en een keer zelfs een politiehelikopter inzette. Wat daar precies de aanleiding voor was, is niet duidelijk. Wel wil cyberexpert Maasland benadrukken dat dit echt niet handig is. „Dat blijft politie-inzet die je niet bij een ander incident kunt inzetten. En in andere situaties is wellicht wél wat aan de hand.”

Hieronder zie je zo’n video met de AI-foto:

‘Wat als er wel iets aan de hand is een volgende keer?’

Radio-dj Erik de Zwart herkent de man ook: „Mijn dochter stuurde hem ook naar mij! Hij is dus niet alleen bij mij langs geweest, maar bij een hoop andere mensen ook nog. De politie is niet gekomen, maar ze probeerde me wel in de maling te nemen.”

Maasland noemt een goed punt om te onthouden: „Het gaat hier wel om serieuze capaciteit van de politie. En als je dit eens doet bij je ouders en de volgende keer is er wél wat aan de hand…” We kennen immers allemaal het sprookje over de jongen die ‘wolf’ riep. Toch?

