Stroomstoring door koud weer: in deze gebieden wordt een noodpakket geadviseerd

Een stroomstoring hartje winter is het laatste wat je wilt, maar toch zijn er 22 gebieden in Nederland waar dat de realiteit kan zijn. Netbeheerder Enexis waarschuwt dat het komende winter op heel koude dagen kan gebeuren dat sommige mensen urenlang zonder stroom zitten, soms dagen achtereen. Hoe kan dat? En kun je er iets aan doen om dit te voorkomen?

Laten we beginnen met het goede nieuws: volgens Enexis is de kans op een stroomstoring door het koude weer héél klein. Toch is het volgens de netbeheerder belangrijk om je hierop voor te voorbereiden. „Als het gebeurt, kan de impact namelijk aanzienlijk zijn”, aldus Enexis.

Welke gebieden lopen risico op stroomstoring?

In onderstaande gebieden is de kans op stroomuitval in de winter het grootst:

Winsum, Ranum

Zeijerveen, Kampen

Dante, Ommen

Oss

Uden

s’-Hertogenbosch

Noord, Tilburg Noord

Etten-Leur

Eindhoven Noord

Eindhoven West

Hapert

Venray

Helmond Zuid

Eindhoven Oost

Buggenum

Maalbroek

Lutterade

Waarom lopen deze gebieden risico op een stroomstoring?

Het elektriciteitsverbruik stijgt in bovenstaande gebieden zó hard, dat prognoses van Enexis laten zien dat de hoogspanningstations (HS)/middenspanningstations (MS) in deze regio’s op het randje van hun kunnen zitten. De HS/MS-stations zijn de schakel tussen het hoogspanningsnet en de transformatorhuisjes in woonwijken. In de 22 gebieden is het elektriciteitsverbruik veel sterker gegroeid dan verwacht. Opvallend genoeg heeft dit vooral te maken met het feit dat er bij woningen meer laadpalen en warmtepompen zijn geplaatst dan verwacht. Op heel koude dagen draaien die warmtepompen op volle toeren, waardoor het kan gebeuren dat de elektriciteit eruit klapt.

Enexis benadrukt dat het zal gaan om een storing die hooguit een aantal uur duurt. Om te voorkomen dat het hele netwerk wordt overbelast en de boel ontploft, worden delen van het achterliggende net voor die tijd al uitgeschakeld. Dat betekent dat Enexis simpelweg de stekker eruit trekt totdat de piek voorbij is. De netbeheerder verwacht dat 20.000 tot 30.000 huishoudens op zo’n moment getroffen zullen worden.

Tips ter voorbereiding op een stroomstoring

Volgens Enexis kan het geen kwaad om je alvast voor te bereiden op zo’n stroomstoring en dat kun je doen door onder andere een zaklamp in je meterkast te bewaren. Ook adviseren ze om in je voorraadkast standaard een paar flessen water te bewaren. Hoewel de kans groot is dat de waterdruk op peil blijft bij een stroomstoring, is dat niet met zekerheid te zeggen. Daarnaast is het ook belangrijk om op zo’n koude dag de warmte binnen te houden en ramen en deuren dicht te doen. In het algemeen adviseert Enexis dat het een noodpakket altijd handig van pas komt.

Wat kan ik zelf doen om uitval te voorkomen?

Het belangrijkste is volgens Enexis dat iedereen niet tegelijkertijd stroom verbruikt. Probeer daarom tijdens de spitsuren, ’s ochtends tussen 07.00 en 10.00 uur en ’s middags tussen 16.00 en 20.00 uur, je energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen. Bij een elektrische auto betekent dit dus laden in de nachtelijke uren. Ook deze tips om op stroom te besparen, kunnen geen kwaad.

