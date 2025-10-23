Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Storm Benjamin raast op Nederland af: code oranje aan de kust, zware windstoten verwacht

Nederland maakt zich op voor storm Benjamin, die vanaf vanmiddag over het land trekt. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de westelijke kustprovincies vanwege zeer zware windstoten.

Eerder gold die waarschuwing pas vanaf de avond, maar het weerinstituut heeft het tijdstip naar voren gehaald.

Storm Benjamin

Vanaf 14.00 uur geldt code oranje in Zeeland. In de loop van de middag breidt de waarschuwing zich verder uit langs de kust naar het noorden. In de rest van het land is vanaf de ochtend al code geel van kracht.

Het KNMI waarschuwt voor omgewaaide bomen, schade aan gebouwen en hinder voor verkeer en openbaar vervoer.

Windkracht 9 of 10 aan zee

De storm is deze ochtend ontstaan boven het Kanaal van Dover en trekt daarna richting het westen van Nederland. Via Zeeland komt Benjamin het land binnen.

Volgens Weeronline lijkt het inmiddels „een formaliteit” dat het onstuimig wordt. Aan zee kan de wind oplopen tot kracht 9 of zelfs 10, met windstoten van 70 tot 100 kilometer per uur.

Opvallend genoeg was het vlak vóór de storm nog rustig weer. „De uitdrukking stilte voor de storm is hier zeker van toepassing”, aldus Weeronline.

Overlast bij voetbal en evenementen

De timing van Benjamin is ongunstig voor sportwedstrijden en evenementen. Zo trekt Benjamin precies over tijdens de Europese voetbalwedstrijden in Nederland. Vooral bij Feyenoord – Panathinaikos in De Kuip en AZ – Conference League-duel in Alkmaar kan de wind flink roet in het eten gooien. Tijdens de wedstrijden worden zware windstoten en regen verwacht.

Ook andere evenementen krijgen te maken met overlast. In Amsterdam is gisteren het Amsterdam Dance Event (ADE) gestart. Met name de buitenevenementen, zoals Into The Woods op de NDSM-werf op vrijdag, moeten rekening houden met harde wind en neerslag.

Ook storm Benjamin in Frankrijk

Niet alleen Nederland krijgt Benjamin over zich heen. In Frankrijk geldt voor de westelijke kustregio’s eveneens code oranje. De storm trekt de komende dagen verder over West-Europa.

Morgen neemt de wind in Nederland geleidelijk af, als laatste in het Waddengebied.

