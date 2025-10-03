Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Storm Amy raast over ons land, dit merken we ervan

Storm Amy trekt dit weekend vanuit de Atlantische Oceaan richting Noordwest-Europa. Ierland en Schotland krijgen te maken met een zeer zware storm, terwijl Nederland regenachtig en winderig weer te wachten staat.

Volgens Buienradar geldt aan de Ierse westkust vanaf morgenmiddag code rood vanwege een verwachte zware storm met windkracht 11 en zeer zware windstoten. Ook Schotland en de Noorse kust krijgen te maken met stormachtig weer en veel neerslag. Het is overigens niet de eerste storm van dit jaar: in juli raasde storm Poly over ons land.

In delen van Ierland en Schotland kan 60 tot 80 millimeter regen vallen, wat lokaal tot wateroverlast kan leiden. De Noorse meteorologische dienst waarschuwt voor harde wind en sneeuw in berggebieden, al zijn exacte hoeveelheden nog onzeker.

Onstuimig weer in Nederland door storm Amy

Nederland lijkt de dans te ontspringen. Ons land ligt niet in de directe route van storm Amy, maar ondervindt wel invloed van de stormdepressie. In de loop van zaterdag trekt een neerslaggebied vanuit het westen het land binnen. Dan gaat het op veel plaatsen flink regenen, vooral in het noordwesten, waar lokaal tot 40 millimeter neerslag kan vallen.

De wind draait naar het zuiden en neemt toe. Aan de kust wordt windkracht 7 verwacht en in het Waddengebied kan het tijdelijk stormachtig zijn met windkracht 8. Volgens Buienradar en het KNMI kunnen windstoten daar oplopen tot circa 90 kilometer per uur.

Zondag neemt de wind geleidelijk af, al blijft het wisselvallig. De temperatuur ligt dit weekend rond de 14 tot 15 graden.

Tropische stormen

Storm Amy is ontstaan boven de Atlantische Oceaan. Volgens Buienradar speelde daarbij waarschijnlijk het Fujiwara-effect een rol: twee tropische stormen kwamen dicht bij elkaar en begonnen elkaar te beïnvloeden.

De krachtigere storm, Imelda, dreef de restanten van orkaan Humberto vooruit. Aan de voorzijde daarvan ontstond een nieuw lagedrukgebied, dat zich ontwikkelde tot Amy. De exacte interactie tussen de tropische stormen wordt nog geanalyseerd door meteorologen.

