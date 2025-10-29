Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stembureaus zien minder drukte, maar in Dalfsen was stemmen een ritje waard

In Dalfsen was de dag van de Tweede Kamerverkiezingen vandaag niet alleen politiek, maar ook een beetje dorpsfeest. Burgemeester Michael Sijbom stapte achter het stuur van een oldtimertrekker om kiezers naar het stembureau te brengen. Achter de trekker hing een huifkar, waarin zo’n twintig stemgerechtigden, en wat kinderen, een ritje konden maken naar de stembus.

„Een ludieke actie om de verkiezingsdag extra onder de aandacht te brengen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Onderweg mochten ook mensen die de ‘Stemmentrekker’ toevallig tegenkwamen instappen voor een kort ritje. De burgemeester reed zelf ook „een klein stukje” mee op de trekker.

Opkomst rond 65 procent rond 19.45 uur

Landelijk had tot 19.45 uur ongeveer 65 procent van de kiesgerechtigden gestemd, melden de NOS en RTL Nieuws op basis van Ipsos I&O. Dat is iets minder dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023, toen het op dat moment 66 procent was.

In Groningen was de opkomst twee uur voor sluitingstijd opvallend hoog: 72,6 procent. Bij de vorige verkiezingen eindigde de stad op 80,3 procent. Ook in Utrecht was de animo groot: rond 19.35 uur had 74,6 procent van de kiesgerechtigden daar gestemd, iets meer dan twee jaar geleden (73,3 procent).

Rotterdam blijft achter

Rotterdam blijft traditioneel wat achter bij andere grote steden. Rond 19.00 uur had 55 procent van de Rotterdammers gestemd. In 2023 kwam de uiteindelijke opkomst daar, na de BES-eilanden, als laagste uit: 64,2 procent.

In Den Haag lag de opkomst rond 19.00 uur op 60,6 procent en in Eindhoven op 63,2 procent.

De stembureaus zijn tot 21.00 uur open. Daarna begint het tellen en wordt duidelijk of de ludieke ritjes met de trekker in Dalfsen ook een extra zetje aan de opkomst hebben gegeven. Kiesgerechtigden in Nederland hebben nog een half uur om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om 21.00 uur sluiten de stemlocaties en begint het tellen van de stemmen.

