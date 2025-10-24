Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds vaker melding van kindermishandeling: al 66.000 keer dit jaar

Het aantal meldingen over (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling blijft stijgen. In de eerste zes maanden van 2025 kregen de Veilig Thuis-organisaties in totaal zo’n 66.000 meldingen daarover binnen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een jaar eerder ging het om ongeveer 64.000 meldingen. Vergeleken met dezelfde periode in 2022 is dat een stijging van 10 procent. Volgens het CBS was het aantal meldingen in het tweede halfjaar van 2019 nog iets hoger, maar na een dip in de jaren daarna neemt het aantal sinds 2022 weer gestaag toe.

Veilig Thuis benadrukt dat meermeldingen niet betekent dat het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld ook groter wordt. Mensen weten Veilig Thuis beter te bereiken voor advies en dat is volgens een woordvoerster „een positieve ontwikkeling”.

Meeste meldingen gaan over kindermishandeling

De helft van de meldingen in 2024 had betrekking op (vermoedens van) kindermishandeling. In 38 procent van de gevallen ging het om geweld door een partner of ex-partner. Ouderenmishandeling kwam minder vaak voor: in 2 procent van de meldingen. In sommige gevallen is de aard van het geweld niet bekend.

Bijna 70 procent van de meldingen bij Veilig Thuis komt binnen via politie of justitie. De organisatie is het landelijke meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij acuut gevaar of ernstig geweld kan Veilig Thuis direct hulpverleners of politie inschakelen. In minder urgente situaties wordt vaak eerst advies gegeven aan slachtoffers, omstanders of professionals.

Meer kinderen gepest Naast meer meldingen van kindermishandeling, komen er ook meer meldingen binnen over gepeste kinderen. En de mate waarin de kinderen gepest worden, wordt ook steeds erger, zo concludeerde de Onderwijsinspectie in een nieuw rapport. Het gaat hierbij om seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en psychisch geweld. Gedrag waar ook kinderen op de basisschool al mee te maken krijgen. In schooljaar 2023-2024 zijn er in totaal meer dan 2317 meldingen gemaakt bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie. Dat zijn er 165 meer dan vorig schooljaar en zelfs 574 meer dan in het schooljaar 2021-2022. Een zorgwekkende ontwikkeling, aldus de inspectie.

Meer mensen vragen advies

Naast de toename in meldingen, klopten mensen dit jaar ook vaker aan voor advies. In de eerste helft van 2025 gaven medewerkers van Veilig Thuis zo’n 85.000 keer advies, 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Waarom het aantal meldingen en adviezen stijgt, is niet onderzocht.

