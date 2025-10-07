Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rundvlees, benzine en vakantiehuisjes: dit werd allemaal duurder

Het dagelijks leven werd in september gemiddeld 3,3 procent duurder dan dezelfde maand een jaar geleden. Dat komt vooral door de hoge prijs van benzine, vlees en vakantiehuisjes.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie steeg daarmee ten opzichte van de toename met 2,8 procent in augustus.

Vergeleken met augustus daalden de consumentenprijzen in september met 0,1 procent. Het CBS merkt daarbij op dat rekening moet worden gehouden met een seizoenseffect. Het statistiekbureau noemt daarbij het voorbeeld van vliegtickets die in de zomermaanden duurder zijn dan in andere maanden.

Wat werd allemaal duurder?

De toename had onder meer te maken met duurdere motorbrandstoffen. De prijzen hiervan stegen in september met 3,6 procent. In augustus waren motorbrandstoffen juist nog 2 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral benzine jaagt de inflatie aan. De toekomst ziet er op dit gebied bovendien niet al te florissant uit: vanaf 2026 komt er een structurele stijging aan. Door nieuwe Europese wetgeving lopen de kosten voor oliemaatschappijen en tankstations de komende jaren sterk op. Eerder was er nog opluchting nadat het kabinet de accijnskorting had verlengd.

Verder hadden ook verblijven op bungalowparken volgens het CBS een opwaarts effect op de inflatie. „Bungalowparken zijn kennelijk wat populairder, waardoor je er wat meer voor moet betalen”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, tegen de NOS. Ook hier is er een prijsverhoging in zicht: de btw op logies wordt vanaf 2025 verhoogd van 9 naar 21 procent.

Daarnaast werden boodschappen wéér flink duurder. Voor rundvlees betaal je zelfs 33,5 procent meer dan een jaar geleden. Die trend is al langer zichtbaar. De prijsstijging is te wijten aan het feit dat het aanbod van runderen wereldwijd „uitzonderlijk schaars” is, zei DCA Market Intelligence eerder. Ook voor varkensvlees (5,5 procent) en kip (4 procent) moet je dieper in de portemonnee tasten.

Ook koffie (22,4 procent), cacao (18,9 procent) en eieren (7,6 procent) stegen in prijs, net als zuivel: verse volle melk steeg 8,2 procent in prijs, kaas en kwark 3,1 procent. Ook alcoholvrije dranken waren duurder: 11,2 procent meer dan een jaar geleden. Aardappelen (8,3 procent), rijst (3,2 procent), pasta (2 procent), verse en gekoelde groente (2,4 procent) werden juist goedkoper.

☕ Waarom is koffie duurder? Er is al een tijdje crisis in koffieland. Dat komt onder meer door klimaatverandering, wat leidt tot mislukte oogsten in landen als Vietnam en Brazilië. De NOS meldde eerder dat tegen het einde van deze eeuw tussen 35 en 75 procent van de wereldwijde hoeveelheid koffie verdwenen kan zijn.

Boven het gemiddelde in Europa

De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenmethode bedroeg vorige maand 3 procent. Dat is hoger dan de 2,4 procent in augustus. De inflatie in de hele eurozone liep op naar 2,2 procent, van 2 procent in augustus.

De inflatie in Nederland bleef daarmee boven het gemiddelde in het eurogebied. Volgens het CBS komt dit doordat de energieprijzen in de eurozone daalden, terwijl deze in Nederland stegen. Daarnaast was de prijsstijging bij industriële goederen en voedingsmiddelen, dranken en tabak in Nederland groter dan gemiddeld in de eurozone. Wel stelt Van Mulligen dat de boodschappen in heel Europa duurder worden.

